È tornato a riunirsi il Consiglio comunale, presso la sala consiliare di via Zanardelli, oggi in seduta pomeridiana, aprendo la discussione, come di consueto, con domande di attualità e interrogazioni. Ovviamente, tra le prime c’è stata quella dell’opposizione riguardante “l’incredibile” revoca dell’assessore al Welfare Rosa Tupputi dopo solo tre mesi; la motivazione ufficiale è quella classica: “venuto meno il rapporto di fiducia”, ma a questo hanno fatto seguito incontri romani con il partito di Forza Italia, di cui l’ex assessore era espressione in Giunta comunale, oltre a rappresentare la segreteria cittadina fino a pochi giorni fa quando i componenti (compresi alcuni consiglieri comunali di FI) si sono dimessi in massa: dunque, sembrerebbero i soliti ‘stracci sporchi’ interni ad un partito. Il non voler commentare adeguatamente la questione da parte di Cannito risulta una risposta sottesa che riferisce un malessere interno al principale partito di maggioranza. Ciò ha fatto continuare a nutrire forti dubbi sulla faccenda le opposizioni che hanno provato a incalzare ancora una volta il Sindaco, non ricevendo ancora risposta ufficiale. Il silenzio crea dubbi, i dubbi creano incertezza, l’incertezza corrode anche il potere.

Diverse domande di attualità proposte dall’opposizione non sono state accolte dalla Presidenza del Consiglio comunale poiché non riportavano la data, dimostrandone l’attualità. Un dettaglio tecnico, che ha fatto volare gli stracci in aula, le opposizioni hanno deciso di abbandonare i lavori in polemica con la gestione della seduta da parte del Presidente Marcello Lanotte. Una delle domande riguardava il futuro della scuola elementare Massimo D’Azeglio che verrà presto chiuso per un lungo periodo di lavori; presenti tra il pubblico anche un gruppo di rappresentanti di genitori e docenti che verranno coinvolti da questo cambiamento cui non è stato ancora posto un rimedio. Dunque, la maggioranza compatta è andata avanti approvando velocemente sia il debito fuori Bilancio che le diverse variazioni di Bilancio, presentate dal vice-sindaco e assessore al Bilancio Gennaro Cefola.

L’ultimo punto all’ordine del giorno ha approvato il Regolamento per le manomissioni e dei ripristini su suolo e sottosuolo nel territorio; un provvedimento definito “storico” dal Primo cittadino che non ha mancato di definire la polemica che ha causato l’uscita delle opposizioni: «Un atteggiamento strumentale e demagogico». Il Regolamento è un ottenimento positivo per la città e che dovrebbe provvedere affinchè non si ripresentino i vari ‘rattoppi’ sull’asfalto, consentendo una migliore fruibilità in sicurezza delle strade. Questo è derivato da un lavoro già intrapreso dalla I Commissione consiliare e da quella Lavori Pubblici della precedente consigliatura Cannito.