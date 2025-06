Un’iniziativa che celebra la bellezza, la cultura e la solidarietà del territorio: l’Associazione Barletta Ricettiva, con il patrocinio del Comune di Barletta, è lieta di annunciare la presentazione ufficiale dello spot promozionale “Parlami d’Amore”, un emozionante racconto per immagini e musica della nostra città, diretto dal regista Dott. Francesco Delvecchio.

📅 Appuntamento: mercoledì 18 giugno 2025, ore 17.00

📍 Sala Convegni del Palazzo San Domenico, Corso Cavour 8 – Barletta

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà in un clima di condivisione e partecipazione, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della società civile.

Interverranno:

Il Sindaco di Barletta, Dott. Cosimo Damiano Cannito

L’Assessore al Turismo, Dott. Oronzo Cilli

Il Presidente dell’Associazione Barletta Ricettiva, Raffaele Rizzi

Autorità civili e militari invitate

A condurre l’incontro sarà la giornalista Francesca Rodolfo, voce autorevole e sensibile, che accompagnerà il pubblico attraverso i contenuti e le emozioni dello spot.

Fondata nel 2014, l’Associazione Barletta Ricettiva rappresenta oggi circa 60 strutture ricettive della città, tra B&B, case vacanza e affittacamere. Sin dalla sua nascita, l’associazione ha avuto a cuore la valorizzazione e la promozione di Barletta nel mondo, distinguendosi per l’alta qualità dei servizi offerti e per un modello di accoglienza attento, sostenibile e legato all’identità del territorio. Attraverso eventi, collaborazioni e attività promozionali, Barletta Ricettiva si è fatta portavoce della cultura, dell’ospitalità e del patrimonio della città, diventando un riferimento nel panorama turistico locale. Un ringraziamento speciale va al Sig. Vincenzo Bellino per il suo prezioso supporto e all’Associazione Divine del Sud, da sempre impegnata in attività di solidarietà e di attenzione verso le persone fragili del nostro territorio.

In loro onore è stato creato il “Divinotto”, il dolce della solidarietà e dell’inclusione, che sarà offerto in degustazione ai presenti come simbolo di riconoscenza per l’impegno umano e sociale profuso nel tempo. Il Divinotto, ispirato al classico pasticciotto, è stato ideato dal Maestro salentino Angelo Bisconti, già celebre per il Pasticciotto Obama, dedicato al primo presidente afroamericano degli Stati Uniti, e per il Pasticciotto del Campione, tributo al tennista Jannik Sinner. Per l’occasione, il dolce è stato riprodotto con maestria dal pasticcere Aldo Diella della Pasticceria Genny di Barletta. Lo spot “Parlami d’Amore” è un inno a Barletta, ai suoi luoghi, ai suoi volti e alla sua storia. Un invito a unire, conoscere e condividere i colori, i suoni e le bellezze culturali che rendono la nostra città autentica e indimenticabile. L’evento vuole essere un momento di festa, di comunità e di riflessione, capace di unire istituzioni, cittadini e operatori turistici nella visione comune di una Barletta accogliente, solidale e pronta a raccontarsi al mondo. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Partecipate e lasciatevi emozionare!

