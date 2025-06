Dopo le tensioni iniziali e l’uscita dall’aula delle opposizioni, la seduta del consiglio comunale è proseguita senza ulteriori interruzioni. La maggioranza, guidata dal sindaco Cosimo Cannito, ha potuto così procedere rapidamente all’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno. Tra le delibere più rilevanti, spiccano le nove ratifiche di variazioni urgenti al bilancio, deliberate in precedenza dalla giunta comunale. In particolare, è stata approvata la variazione relativa agli oneri a scomputo per le imprese attive nei cantieri di via Tramvia: un passaggio che consentirà al Comune di chiedere a queste aziende interventi in variante, con opere aggiuntive su viabilità e spazi verdi, a beneficio della collettività. Sempre in via Tramvia, saranno impegnati 43mila euro per garantire la consegna di nuovi alloggi destinati alle cosiddette “utenze differenziate”, in risposta a specifiche esigenze abitative espresse da nuclei familiari in condizioni particolari. Altri fondi sono stati destinati al potenziamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai collegamenti lungo via Foggia e via Trani. In questo caso, le risorse sono state reperite per oltre 65mila euro attraverso l’attività di contrasto all’evasione fiscale, mentre altri 87mila euro provengono da trasferimenti regionali. Non è mancato lo stanziamento per la cultura e gli eventi: 50mila euro sono stati destinati all’organizzazione dell’Estate Barlettana, mentre ulteriori 52mila euro, in arrivo dal PNRR, saranno impiegati per favorire la transizione digitale della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l’adozione della piattaforma PagoPA per i pagamenti elettronici. Di rilievo anche la rimodulazione di una somma importante: 430mila euro, inizialmente destinati al restauro del complesso monumentale di Santa Maria della Vittoria – intervento che non potrà più essere realizzato – sono stati riallocati per finanziare una serie di opere più urgenti. Tra queste: la manutenzione di palestre scolastiche, la realizzazione di una rete per la raccolta delle acque piovane e la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue presso la sede della Lega Navale, oltre ad incarichi per la progettazione e a servizi di supporto alle utenze differenziate nell’area dell’ex distilleria.

Infine, il consiglio ha approvato il nuovo regolamento per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini su suolo e sottosuolo. Una norma attesa da tempo, che stabilisce regole più stringenti per le imprese che effettuano lavori sul territorio cittadino, le quali, da ora in poi, saranno obbligate a ripristinare in maniera decorosa le strade interessate dagli interventi.

Al termine della seduta, il sindaco Cannito ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, nonostante il clima di tensione che aveva contrassegnato l’avvio dei lavori.