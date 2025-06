La prima traccia del tema di attualità – tipologia C – ricorda il giudice Paolo Borsellino attraverso un testo dal titolo “I giovani, la mia speranza”, pubblicato su Epoca nell’ottobre 1992, e riflette sull’importanza della cultura della legalità portata ai giovani come deterrente a lungo termine per la proliferazione della cultura mafiosa. La seconda traccia della Tipologia B – testo argomentativo – è sul tema del “Rispetto” ed è incentrata su un articolo del giornalista di “Avvenire”, Riccardo Maccioni, indicato dal suo articolo come la parola dell’anno secondo secondo Treccani e pubblicato il 17 dicembre 2024 sul sito del quotidiano. E’ un tema, quello del rispetto, che sta molto a cuore al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, come anche alcuni dei provvedimenti ministeriali di questi anni hanno dimostrato. La prima traccia della tipologia B1 – testo argomentativo – è un testo tratto dall’opera dell’autore Piers Brendon intitolata “Gli anni trenta.

Il decennio che sconvolse il mondo” in cui si parla del New Deal, la ‘ricetta’ del presidente americano Roosevelt dopo la grande crisi del ’29. L’opera di Tomasi di Lampedusa proposta per l’analisi del testo è “Il Gattopardo”, in particolare il passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina. Infine la terza traccia della Tipologia B – testo argomentativo – è incentrata sul brano dal titolo “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” del filosofo e saggista Telmo Pievani, pubblicato sulla rivista trimestrale “Sotto il Vulcano” che riflette sull’impatto ambientale della nostra civiltà.

La seconda traccia del tema di attualità – tipologia C – riflette sulle piattaforme di social media, riflettendo sul fatto che vi proliferano contenuti pensati per scatenare il sentimento dell’indignazione e che, proprio a causa di questo, finiscono per saturare la nostra capacità di indignarsi. Il testo proposto è di Anna Meldolesi e Chiara Lalli – “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?” – pubblicato su 7-Sette, supplemento settimanale del ‘Corriere della Sera’. I maturandi sono invitati, traendo spunto dalle loro esperienze, conoscenze e letture, a riflettere su questa caratteristica dei social, anche articolando l’elaborato in paragrafi e poi presentandolo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.