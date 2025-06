2979 giorni dopo. Massimo Pizzulli torna a sedersi sulla panchina del Barletta a più di otto anni dall’ultima volta, una vittoria in goleada sul campo dell’Hellas Taranto nel campionato di Eccellenza 2016/17. Lo fa dopo cinque stagioni a Martina Franca, arco temporale in cui ha firmato un ciclo assolutamente positivo, con la promozione dall’Eccellenza alla Serie D e due finali playoff, e ha lanciato diversi talenti. Ora ecco la sfida biancorossa. La foto che lo ritrae in compagnia dell’uomo mercato Savino Baleno e del direttore generale Beppe Iannone è un salto nel passato. Riporta alla memoria i ricordi del primo Pizzulli alla guida dei biancorossi: occorre riavvolgere il nastro al biennio 2015-2017. Era un Barletta chiamato a ripartire dall’Eccellenza dopo il fallimento societario della stagione precedente. Pizzulli accettò la sfida, portando una squadra organizzata in pochi giorni dal ko nella tappa di esordio sul campo in terra battuta di Novoli alla finale playoff persa con l’Altamura. Le parti si salutarono a fine stagione, salvo ritrovarsi a novembre. Pizzulli subentra in panchina a stagione iniziata e firma la risalita della squadra, capace di approdare al quinto posto ma senza partecipare agli spareggi promozione a causa dell’eccessivo distacco dalla seconda piazza. Nel mezzo l’allenatore è transitato dalle panchine di Vigor Trani e Bitonto prima appunto del quinquennio martinese. Ora, al ritorno nella Città della Disfida, avrà il compito di alzare ulteriormente l’asticella: non è un mistero infatti che il Barletta punti a un campionato da protagonista nella stagione in cui ritrova il girone H di Serie D.

Annunciato l’allenatore, che sarà seguito anche al Puttilli dal suo vice Vincenzo Moncelli, per il Barletta sarà tempo di procedere all’allestimento dell’organico. Incassato l’arrivo di Guadalupi, centrocampista ex Nardò reduce da un campionato vinto con la Sambenedettese, si passerà anche agli altri reparti. E non è affatto da escludere l’effetto Pizzulli anche sul mercato. Il tecnico vorrebbe infatti portare a Barletta anche dei profili che hanno già lavorato con lui in Valle d’Itria. In tal senso nomi validi sono quelli del difensore centrale Roberto De Angelis, autore di ben sette reti nell’ultima annata, del centrocampista Savio Piariulli, vicino all’accordo con i biancorossi, e l’attaccante esterno Michele Silvestro, protagonista con cinque reti e sette assist della cavalcata martinese. Un potenziale effetto domino, accompagnato da una certezza: alla guida del Barletta edizione 2025/26 ci sarà Massimo Pizzulli.