Proseguono le iniziative culturali nella chiesa di San Michele, nel cuore del centro storico di Barletta, promosse dal Comitato Feste Patronali “Barletta Civitas Mariae” e dal Capitolo Cattedrale Santa Maria Maggiore. Il prossimo appuntamento, l’ultimo prima della festa patronale del 12-13-14 luglio, si terrà venerdì 20 giugno dal titolo SOGNANDO LA PACE: concerto “visione di suoni” per pianoforte, violino e immagini a cura del trio composto dai musicisti Giuseppe Massarelli, Fabrizio Signorile e dal fotografo video maker Nicola Amato.

“Visione di suoni” sognando la pace è un omaggio alla bellezza e alla forza della natura, uno spettacolo articolato e di forte impatto, per il quale oltre al pianoforte e al violino i filmati proiettati diventano opere d’arte, istallazioni create su e per la musica.

Uno spettacolo che coinvolge lo spettatore avvolgendolo ed emozionandolo, con un repertorio originale e un tessuto armonico ricco e ritmato. Una ricca tavolozza musicale sulla quale i colori si fanno suoni e la musica restituisce visioni. Il concerto è caratterizzato da una forte suggestione e carica emotiva.

L’impegno artistico innovativo del trio è quello di proporre un affascinante “viaggio” di scoperta e conoscenza dell’ascoltatore – spettatore, il quale è fruitore partecipe e protagonista.

Alcuni video che saranno proiettati, sono dedicati al patrimonio artistico-culturale e paesaggistico della nostra magnifica terra di Puglia e all’arte del pittore impressionista Giuseppe De Nittis.

Ingresso libero fino a esaurimento posti alle ore 20:00, inizio concerto ore 20:30.

Curricula degli artisti

Fabrizio Signorile, diplomato in violino con il massimo dei voti presso il Conservatorio di musica “N. Piccinni ” di Monopoli, sezione staccata di Bari, sotto la guida del M° Francesco D’Orazio ha successivamente conseguito il compimento inferiore di composizione con il M°Fabio Cellini e il diploma di viola.

Ha seguito corsi di perfezionamento violinistico con i maestri Cristiano Rossi, Yair Kless, Ylia Grubert e Pavel Vernikov con il quale ha seguito anche il Corso Triennale di Alto Perfezionamento (Campobasso 1992-95).

Si è esibito sia come solista che in svariate formazioni cameristiche riscuotendo unanimi consensi ed ha al suo attivo numerose incisioni discografiche. Dal 1997 si esibisce come primo violino del quartetto d ‘archi “Gershwin ” con il quale ha all ‘attivo numerosi concerti ed ha anche vinto il primo premio al 1° Concorso Internazionale

“Ecomusic ” (Monopoli). Ha collaborato e collabora con importanti orchestre sinfoniche: “Sinfonica Molisana”, “I.C.O. della Provincia di Bari”, “Fondazione del Teatro Petruzzelli”, “/.C.O. della Provincia di Lecce”, “Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera”.

Risultato idoneo in diverse audizioni ha ricoperto e ricopre tuttora il ruolo di spalla dei primi violini in numerose orchestre da camera e sinfoniche (Logos Orchestra, Harmonia, Melphicte, Orchestra Castel del Monte, Orchestra giovanile barese, G.Insanguine, Orchestra Giovanile Pugliese, Filarmonica Mediterranea, Tommaso Traetta, svolgendo intensa attività concertistica in tutta Italia e all’estero. Dal 2004 ha collaborato stabilmente come altra spalla con l’orchestra I.C.O. della Magna Grecia e con il Collegium musicum; nell’estate 2005 ha collaborato con l’Orchestra dell’Opera “G. Verdi di Salerno” che ha rappresentato la Turandot negli stadi di Francia (Parigi) e Germania (Monaco e Schalke 04). Recenti le collaborazioni con la “Nuova Orchestra Scarlatti” di Napoli con la quale si è esibito in Israele (Gerusalemme) e Palestina (Ramallah) nel 2005 e a gennaio 2006 in Cina (Pechino eTianjin) per l’“Anno italiano in Cina”. Dal 2003 è docente di violino nelle Scuole Medie Statali ad indirizzo musicali e nel 2008 si è laureato in Didattica della Musica abilitante per l’insegnamento del violino nelle suddette scuole. Nel 2009 da vita all’Associazione musicale “Gershwin”, di cui è presidente, che si occupa della promozione di eventi musicali. Dalla riapertura del Teatro Petruzzelli (04 ottobre 2009) ha collaborato stabilmente con L’Orchestra della Fondazione Petruzzelli che ha lasciato a settembre 2012 per l’immissione in ruolo nella scuola.

Nell’estate 2022 è stato spalla dell’orchestra “Saverio Mercadante” con la quale ha seguito il tour di Riccardo Cocciante sotto la direzione del m° Leonardo De Amicis.

Il 27 gennaio 2023 è stato invitato a suonare al Quirinale per la “Giornata della Memoria”, con il “Violino di Auschwitz”, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente del Consiglio Meloni e di vari ministri; evento trasmesso in diretta su Rai 1.

Nel 2024, sempre per la “Giornata della Memoria”, si esibisce a Parigi nella sede centrale Europea dell’UNESCO; nello stesso anno partecipa come spalla dell’orchestra “S. Mercadante” al Tour Fiorella Mannoia Sinfonica che lo vede impegnato per oltre 70 date in tutta Italia.

Sempre nel 2024 partecipa al Concorso a cattedra per violino nei Conservatori dove risulta idoneo e a seguito del quale viene chiamato per insegnare al Conservatorio N. Piccinni di Bari.

Suona un violino Vincenzo Postiglione (1865).

Giuseppe Massarelli, concertista e compositore di musica per immagini, diplomato in pianoforte al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.

Premiato in numerosi concorsi pianistici in tutta Italia, ha seguito corsi di perfezionamento pianistico con insegnanti di fama internazionale, fra cui gli argentini Ector Moreno e Norberto Capelli.

Si occupa di regia cinematografica e composizioni di colonne sonore, i suoi lavori hanno ottenuto riconoscimenti e vittorie in numerosissimi festival nazionali e internazionali, visibili anche sui canali social.

Il suo canale Youtube conta 10.400 iscritti, con quasi 5 milioni di visualizzazioni

Consulente musicale e direttore artistico per diverse rassegne, musicali e cinematografiche.

Intensa la sua attività concertistica, in Italia e all’estero, in Europa e Russia.

Ha suonato a Mosca e Londra eseguendo composizioni inedite con le immagini della Puglia.

Vincitore del Premio “Sonora 2008”, migliore spettacolo dedicato alla musica da film.

Col Polaris Duo ha partecipato per il Giubileo del 2000 a un concerto per due pianoforti in Vaticano; alla 57^ Biennale del Cinema di Venezia, eseguendo in sincronia con le immagini l’intera pellicola del Christus, restaurata dalla cineteca di stato di Bologna.

Ha curato per TV2000 un ciclo di 12 puntate di “Note di Cinema, nell’ambito delle lezioni universitarie denominate “Ateneo” dedicate alle colonne sonore dei film musicati dai compositori che hanno fatto la storia del cinema.

Ha inciso sei album per le case discografiche Multimedia San Paolo, MAP di Milano Landom Edizioni Verona, Nel Gioco del Jazz di Bari e il suo ultimo CD, “Tienimi la mano per sempre”, ha riscosso notevoli successi, di critica e pubblico.

Ha pubblicato due libri di composizioni musicali, Pianolandia (Giacomelli Editori di Varese) e Volalora (Editrice Rotas e Florestano Editori, dedicate agli studenti di pianoforte.

Insegna Pianoforte nei corsi di Indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado.

Nicola Amato, nato a Bari nel 1958, fotografo professionista freelance, dal 1980 ha esercitato la professione presso lo studio “Archivio Fotografico Fotogramma “di Bari di cui è stato socio fondatore e titolare.

Nell’ambito della catalogazione dei beni culturali, collabora fin dall’inizio della sua attività, con le Soprintendenze, Archeologiche, Archiviste e Architettoniche della Puglia, realizzando diverse pubblicazioni dell’argomento.

Collabora con case editrici nazionali ed estere (Adda, Laterza, Mondadori ecc), con produzione di servizi fotografici a tema e fornitura d’immagini d’archivio con oltre 200 titoli. Tra le ultime pubblicazioni segnaliamo un volume sui fari in Italia (premio Sanremo) e uno sui castelli di mare, un volume sulla città di Orvieto, pubblicazioni sulle masserie della Puglia e sulle feste, guida su Polignano a Mare. Collabora con il National Geographic e con le più importanti riviste del settore. Nelle riviste on-line collabora con PugliaBridge – Usa.

Nel campo dei video-documentari ha realizzato un lavoro sul Teatro Petruzzelli, sul castello Svevo e sulla Basilica di san Nicola di Bari, diversi cortometraggi come “Campo Visivo”, “Paesaggi”, Wave Machine, “Bari Cambia”, “Volto di Donna”, “1991 la nave Vlora”. Aiuto regia in “Ricevitori passivi?” e “Fuori dal mondo” della scuola Savio di Capurso.

Dal 1982 ha partecipato a diverse mostre, sia con immagini di documentazione del territorio che con reportage d’impronta paesaggistica, in Italia e all’estero.

Da segnalare una mostra sulla città di Bari dal titolo Bari Capitale, una sullo sbarco degli albanesi nel 1991e una mostra sul paesaggio a Roma, Berlino e Mosca.

Socio e promotore di iniziative culturali presso l’Associazione Culturale Terre, ha realizzato spettacoli teatrali come “Verso Itaca”, “Indie Italiane” e “Catabasi”.

Dal 1985 si dedica alla pittura, sperimentando un’ideale fusione tra questa e l’immagine fotografica, realizzando videoclip con musiche originali.

Nell’ambito del design ha realizzato diversi oggetti originali, tra i quali la “lampada Pouches” esponendo in diverse città, in Italia e in Francia.

Tra gli ultimi lavori, una foto-installazione a Parigi, video-concerto “Le notti dell’avvocato Guerrieri” con Gianrico e Francesco Carofiglio e la mostra-evento “Bari Capitale” con il Polaris Duo per “Note di Bari”, Mostre fotografiche personali a Berlino, Mosca e Praga.

Nel 2015 ha documentato e promosso “Made in Loco” con il Segretariato Regionale Beni Culturali della Puglia.

È stato responsabile artistico del Museo Civico di Bari. Fotografo ufficiale del Bifest.