Sogni ricamati di pizzo e tulle prendono forma nel giorno del Divin Solstizio, evento benaugurante voluto da Divine del Sud, che come da tradizione dà il benvenuto alla bella stagione, promuovendo la moda inclusiva, i nostri meravigliosi paesaggi e valorizzando i talenti del posto. “Il Gala di Beneficenza”, in programma domani venerdì 20 giugno a partire dalle ore 21 al Circolo Tennis di Barletta, sarà presentato da Francesca Rodolfo e Domenico Bucci, durante una cena benefica dal costo di 50 euro a persona, il cui ricavato sarà destinato a coprire i costi e ai molteplici progetti solidali promossi dall’associazione. Per prenotarsi basta versare il contributo sul conto corrente intestato a Divine del Sud entro il 15 giugno. A farla da padroni anche in questa 4^ edizione, le creazioni uniche ed esclusive di stilisti e artigiani pugliesi, a bordo piscina del Circolo Tennis di Barletta, in uno spazio suggestivo tra candele e fiori sospesi in acqua, dove l’haute couture e il prêt-à-porter si incontreranno dando vita a un défilé unico nel suo genere, con lo sguardo sempre rivolto all’integrazione e all’inclusione. In passerella immancabile la paglia dei campi di Puglia, intrecciata, attorcigliata, abilmente trasformata in borse dal design autentico, impreziosite da nappe, nastri e cristalli che richiamano i nostri paesaggi. Produzioni sartoriali sostenibili e rispettose dell’ambiente. E poi il Corallo, simbolo iconico dell’estate in tutte le varianti. Gli artigiani ne fanno gioielli di intramontabile bellezza da sfoggiare per le occasioni più glamour. Stelle marine, conchiglie, gufetti e cavallucci diventano collane e orecchini di pregevole fattura, dalle tonalità chic e seducenti, promesse eterne di stile di ogni donna. Abiti di raffinata eleganza, per lui e per lei, per eventi speciali, impreziositi da paillettes e Swarovski, sete pregiate e tessuti preziosi, cuciti addosso per l’evento show dell’artigianato Made in Puglia. Si brilla anche di mattina tra bikini mozzafiato, costumi e copricostumi, stoffe luccicanti e perline, per un indimenticabile happy hour, assolutamente da non passare inosservati. Un momento di moda e inclusione totale per l’associazione Divine del Sud che da sempre mira a fare rete e che quest’anno viene premiata dalla partership con il Rotary Club di Barletta, da sempre attento alle esigenze del territorio. Dopo aver condiviso eventi di alto calibro, infatti, il locale Rotary Club presieduto da Ruggero Laporta, ha voluto omaggiare Divine del Sud di un riconoscimento tangibile. Per questo ha inteso donare un defibrillatore, strumento essenziale per salvare vite, da collocare nella Stanza Divina nel commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, primo in Italia e unico in Puglia, presieduto dall’avv. Agata Oliva, a sottolineare una collaborazione attiva e fattiva a sostegno di Divine del Sud portavoce sul territorio delle fasce più deboli e bisognose, con eventi di moda e arte inclusiva che mirano ad alleviare i momenti difficili, portando sorrisi dove c’è sofferenza. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che anche quest’anno ci hanno permesso di realizzare tutti insieme, quel sogno bellissimo chiamato inclusione.