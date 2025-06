Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Barletta hanno fermato un’auto sospetta che si aggirava a bassa velocità tra le vie cittadine, con a bordo due uomini – un 35enne alla guida e un 57enne passeggero – entrambi di origini campane. Alla richiesta di spiegazioni, i due hanno dichiarato di trovarsi a Barletta alla ricerca di opportunità di lavoro.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento e dalla modalità di guida, hanno approfondito gli accertamenti: il veicolo è risultato a noleggio e il conducente, con numerosi precedenti per truffe agli anziani e reati contro il patrimonio, era privo della patente, revocata dal Prefetto di Napoli nel 2023. Il passeggero, anche lui pregiudicato, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico ed è risultato avere precedenti per reati analoghi e per spaccio di droga.

Alla luce della situazione – il contesto del controllo, i precedenti dei soggetti e l’aumento dei casi di truffe agli anziani nella sesta provincia pugliese – il Questore della BAT, Alfredo Fabbrocini, ha disposto l’attivazione dell’Ufficio Polizia Anticrimine della Questura di Andria per l’applicazione del foglio di via obbligatorio, vietando ai due il ritorno a Barletta per tre anni.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Trani: il 35enne per guida reiterata senza patente, il 57enne per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.