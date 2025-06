Un ponte tra passato e futuro, tra ricerca scientifica e mondo produttivo. A Barletta, nella suggestiva cornice della biblioteca dell’ex Cantina Sperimentale si è tenuto il convegno “Puglia agroalimentare: la ricerca CREA che fa crescere le imprese”, promosso da Cassandro S.r.l.

Un’occasione per raccontare i risultati dei progetti innovativi finanziati con la misura 16.2 del PSR Puglia ma soprattutto per mettere a confronto mondo della ricerca e imprese del settore agroalimentare. Tecnologie innovative, modelli sostenibili e trasferimento delle conoscenze: questi i temi al centro del confronto tra esperti del CREA (il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), operatori e rappresentanti delle istituzioni.

Un momento di riflessione sulle nuove sfide del comparto agroalimentare, tra innovazione, valorizzazione delle filiere e legame con la terra. A fare da sfondo a questo dialogo tra scienza e impresa, il prezioso patrimonio librario custodito proprio nella sede dell’ex Cantina Sperimentale: un’eredità storica che racconta decenni di studio e sperimentazione in campo agricolo, e che oggi continua a ispirare il futuro dell’agricoltura pugliese.