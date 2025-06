Sono 15 i vincitori della tredicesima edizione di ‘Orizzonti solidali’, l’annuale bando di concorso destinato al terzo settore promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila, per sostenere iniziative di assistenza sociale e sanitaria, ambientali, culturali e sull’abbandono scolastico da realizzare in Puglia.

Il concorso, che con 553 progetti ha segnato quest’anno un record assoluto di partecipazione, ha messo a disposizione delle associazioni vincitrici oltre 300mila euro per i progetti che partiranno già dai prossimi mesi.

Tre le iniziative premiate nella Bat. Con il progetto “Piazza Plebiscito, un luogo di comunità” l’Ambulatorio popolare di Barletta Odv avvierà il recupero delle aree verdi e dello stagno biologico di Piazza Plebiscito, situata nel quartiere Santa Maria di Barletta in pieno centro storico, per sottrarre questa zona al degrado e all’incuria e restituirla alla città per lo svolgimento di eventi sportivi, culturali, ludici, formativi e informativi. Con l’iniziativa “Cucina Digitale: Creatività e Inclusione” Time-Out Odv di Trani realizzerà percorsi di formazione nell’ambito gastronomico e tecnologico per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa di 15 persone con disturbo dello spettro autistico e disagio sociale. Infine, Il Giardino di Gloria Odv di Trani con “iSandBox-Il mondo nelle tue mani” avvierà attività in realtà aumentata attraverso l’utilizzo di una iSandBOX, ovvero una scatola rialzata riempita con sabbia normale da spiaggia, per favorire inclusione, integrazione sensoriale, sviluppo delle autonomie e abilità comunicative di 30 bambini e ragazzi con disabilità dai 5 ai 25 anni.

Inoltre, sei iniziative si svilupperanno nel barese, due a Lecce e nel foggiano e una rispettivamente a Brindisi e nel tarantino.

Sette le iniziative che interessano l’assistenza sociale, tre riguardano l’ambito della sanità, due inerenti all’ambiente e all’abbandono scolastico e, infine, un progetto verterà sulla cultura.

«L’incredibile risultato di questa edizione di ‘Orizzonti solidali’ è la chiara testimonianza delle crescenti necessità delle associazioni e dei volontari – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –, che ci spinge a continuare sulla strada del fare del bene. Da tredici anni la sinergia che lega il nostro impegno nella solidarietà e la dedizione degli enti del terzo settore, ci permette di ambire alla costruzione di un futuro migliore. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari che ogni giorno dedicano il proprio tempo e le proprie energie per i più fragili, la cultura e l’ambiente».

A partire dal 2012, anno della prima edizione di ‘Orizzonti solidali’, sono 161 i progetti finanziati in Puglia grazie a tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.