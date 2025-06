I consiglieri comunali Rosa Cascella, Antonello Damato e Michele Trimigno, componenti della Commissione Consiliare Permanente Programmazione e Pianificazione del Territorio Comune di Barletta, hanno formalmente chiesto al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco il rinvio della discussione in Consiglio Comunale delle delibere relative al Piano Casa, alle Zone B5 e al Contratto di Quartiere.

«Si tratta di provvedimenti urbanistici di grande impatto sul territorio – dichiarano i tre consiglieri – e che meritano il giusto tempo per essere approfonditi con attenzione e responsabilità. Non possono essere affrontati con fretta, specie in presenza di una bozza già esistente di PUG che impone una visione organica e coerente della pianificazione urbana».

I consiglieri sottolineano inoltre che la proposta n. 70 relativa alle Zone B5, mai discussa in precedenza, deve necessariamente essere affrontata prima dell’approvazione in consiglio comunale della proposta di Deliberazione n.71 relativa alla Legge Regionale 36/2023, rendendo ancora più urgente e necessario un percorso di approfondimento.

«Chiediamo che si apra un confronto serio anche con gli ordini professionali, le categorie del settore, le associazioni del territorio e tutti i soggetti portatori di interesse del settore – concludono Cascella, Damato e Trimigno – perché su temi così delicati è fondamentale agire con consapevolezza e trasparenza. È in gioco la visione futura della nostra città».