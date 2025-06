Tutti per Lorenzo Calabrese. Manca tanto a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Il suo percorso terreno è terminato prematuramente nel 2018, a soli tredici anni. Sette anni dopo, in occasione della quinta edizione dell’evento intitolato alla sua memoria, resta un ricordo incancellabile del giovane portiere con la passione per il calcio. Come resta nella mente di tutti la sua inconfondibile chioma.

Amico di tutti, amico soprattutto dei più deboli. Lorenzo considerava una seconda famiglia l’Athena Calcio, la realtà giovanile barlettana che ogni anno si impegna a tenere vivo il suo ricordo, questa volta coinvolgendo anche il Barletta Calcio.

Il ricordo di Lorenzo è eterno. Anche nella testa di chi lo ha allenato. Per un breve periodo, anche Vincenzo Lanotte, icona del calcio barlettano e, in questa stagione, tecnico del Canosa che ha raggiunto la finale nazionale dei playoff di Eccellenza.

