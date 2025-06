A Barletta il sindaco Cosimo Cannito ha ufficializzato la nomina del nuovo assessore ai Servizi Sociali, incarico affidato all’avvocato Magdala Spinazzola, indicata come espressione del duo di consiglieri Vittorio Cardone e Gennaro Calabrese, rimasto privo di rappresentanza in giunta dopo il rimpasto amministrativo avvenuto nel mese di marzo.

Con questa nomina, l’esecutivo colma il vuoto lasciato dalla revoca dell’assessore Rosa Tupputi, segretaria cittadina di Forza Italia, allontanata due settimane fa senza ulteriori motivazioni oltre al generico venir meno del rapporto fiduciario con il primo cittadino.

Il tentativo di Tupputi di contestare la decisione attraverso un coinvolgimento diretto della dirigenza nazionale del partito non ha prodotto gli esiti sperati, mentre la riunione di maggioranza convocata sabato scorso per affrontare la questione è andata semideserta, lasciando trasparire la volontà politica di non riaprire il confronto sulla scelta del sindaco.

L’estromissione di Rosa Tupputi, consigliera comunale più suffragata alle scorse elezioni poi nominata assessore nel mese di marzo, ha avuto come effetto collaterale anche la sua uscita definitiva dall’assise civica, lasciandola oggi priva di qualsiasi ruolo istituzionale, sia in giunta che in consiglio.

La scelta di Cannito, se da un lato rinsalda l’alleanza con i consiglieri Cardone e Calabrese, dall’altro rischia di creare nuovi squilibri interni alla maggioranza, dal momento che potrebbe allontanare i consiglieri Dibenedetto e Bizzoca, considerati vicini all’ormai ex assessore Tupputi e ora rimasti senza una figura di riferimento nell’esecutivo. In parallelo, prosegue l’opera di mediazione con il consigliere Michele Trimigno, che nelle scorse settimane ha ufficializzato l’uscita dalla coalizione di governo: il suo eventuale ritorno potrebbe rivelarsi decisivo per il rilancio dell’attività della commissione urbanistica, attualmente in una fase di stallo, dove attendono di essere esaminati, prima dell’approdo in consiglio, provvedimenti strategici come il Piano Casa, la destinazione delle aree B5 e l’attuazione del Contratto di Quartiere.