La penultima settimana di giugno, per il Barletta, si è conclusa col botto: ufficiale l’accordo con Mateus Castro Da Silva, l’attaccante brasiliano che ha scelto la Puglia per la terza stagione di fila: 17 reti due anni fa al Gravina, poi 9 al “Degli Ulivi” con la maglia della Fidelis. Battuta la concorrenza di Fasano, Scafatese, Chievo Verona e chissà di quante altre società, anche estere, interessate al calciatore.

L’arrivo di Da Silva non esclude quello di un altro grande attaccante per la categoria: trattativa in corso con l’argentino Ryduan Palermo, figlio d’arte, di proprietà della Carrarese, nell’ultima stagione in C ad Altamura, in quella precedente con Pizzulli a Martina.

Fatta per Da Silva. Fatta anche per il portiere Fernandes e i centrocampisti Guadalupi e Piarulli. Vicini pure Cancelli e Zenelaj.

Avrà un top per la categoria in panchina, il Barletta, Massimo Pizzulli, reduce dai cinque anni ricchi di soddisfazioni al “Tursi”.

Sarà un Barletta con barlettani in società nella nuova stagione, dopo l’ingresso di Dibenedetto, Bellino e Peres.

Il servizio di News24.City.