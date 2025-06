In memoria di Giorgia, una giovane ragazza strappata troppo presto alla vita a causa di una malattia ematologica e che, durante la degenza ospedaliera, ha avuto bisogno di numerose trasfusioni di sangue.

La comunità di Barletta si stringe in un gesto concreto di amore e solidarietà: una settimana straordinaria di raccolta di sangue aperta per trasformare il dolore in speranza.

Dal 15 al 19 luglio (ore 8.00-11.30), previa prenotazione, sarà possibile donare sangue in memoria di Giorgia, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, mentre giovedì 17 luglio, sarà anche disponibile dalle ore 8.30 alle ore 11.30 l’autoemoteca della ASL BT presso il Rivellino del Castello Svevo di Barletta, per permettere a più cittadini possibili di compiere questo gesto salvavita.

L’iniziativa, voluta dai familiari di Giorgia ed organizzata da AVIS Barletta, si svolge sotto lo slogan “Da un fiore reciso, una nuova vita”, un messaggio semplice, ma potente che invita ciascuno di noi a “donare” non solo sangue, ma anche una speranza di vita a chi sta lottando per la propria.

Ogni donazione conta, ogni goccia può fare la differenza.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa e a diffondere il messaggio: l’amore può continuare a generare vita anche nei momenti più difficili.

I requisiti per la donazione sono: età 18-60 anni, peso maggiore di 50 kg, buono stato di salute (consulenza preliminare con il personale sanitario della ASL BT), documento di identità e tessera sanitaria.

Per prenotare la donazione:

Centro Trasfusionale PO Barletta: sul suto EMOPUGLIA o telefonando al 0883 577293;

Sede AVIS Barletta: telefonando al 0883 521686 esclusivamente per la donazione in Autoemoteca presso il Castello di Barletta il giorno 17/07/2025.

“Camminiamo insieme, come quando eri bambina. Mano nella mano, cuore nel cuore, ancora uniti per donare amore, per donare vita, per donare speranza.” Queste le parole della mamma di Giorgia dedicate alla figlia.

“Vogliamo trasformare il ricordo di chi abbiamo perso in un’opportunità di speranza. Ogni sacca di sangue è un dono meraviglioso che unisce tutti noi a coloro che, come la nostra Giorgia, lottano ogni giorno per la guarigione”, afferma il presidente dell’AVIS Barletta dott. Pierdomenico Carone.