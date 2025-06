Nuove divise per i dipendenti Sanitaservice ASL BT ma anche un nuovo e performante servizio di lavaggio e disinfezione delle stesse. E’ iniziata in questi giorni la distribuzione a tutto il personale dipendente in servizio nelle strutture sanitarie della ASL BT e impegnati nelle attività della Sanitaservice di ausiliariato, logistica e commessi. In questi giorni si stanno completando le procedure all’interno del presidio ospedaliero “Bonomo” di Andria e poi si procederà nelle altre strutture.

«Era un altro degli importanti obiettivi dell’azienda – ha spiegato l’Amministratrice Unica di Sanitaservice ASL BT la dott.ssa Annachiara Rossiello – avevamo necessità di rinnovare il vestiario datato dei nostri operatori ed era necessario dare una ancor più marcata identità all’importante lavoro che svolgiamo tutti i giorni ed h24 nelle strutture sanitarie del territorio. Avevamo necessità anche di avviare un nuovo servizio di lavaggio e disinfezione delle divise stesse. Tutto questo per la massima attenzione alle esigenze delle nostre e dei nostri dipendenti a cui va sempre il nostro grazie per il prezioso lavoro quotidiano».