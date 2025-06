L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza e tutti gli utenti che accedono al sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it che dal 25 giugno 2025 è in pubblicazione la nuova versione del sito istituzionale del Comune di Barletta, un traguardo importante nel percorso di innovazione digitale iniziato nel 2022 con la candidatura alle misure PNRR digitali.

Il progetto, voluto dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, che hanno approvato la candidatura alla misura M1 C1 – azione 1.4.1 del PNRR e gli atti di programmazione conseguenziali, è stato coordinato dalla Dirigente del Settore Agenda Digitale e realizzato secondo le linee guida di Designers Italia per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, in conformità all’art. 53 del Codice per l’Amministrazione Digitale, risponde ai più recenti standard stabiliti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con particolare attenzione ai principi di accessibilità e usabilità.

Il nuovo portale, finanziato attraverso la misura M1 C1 – azione 1.4.1 PNRR “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, è uno strumento innovativo, chiaro e accessibile, pensato per garantire ai cittadini un accesso più semplice e rapido alle informazioni e ai servizi comunali. Grazie all’adozione di precisi standard di design grafico e alla strutturazione chiara dei contenuti, il sito sarà fruibile da qualsiasi dispositivo – PC, smartphone o tablet – mantenendo un’esperienza di navigazione omogenea e ottimizzata.

La migrazione dal vecchio al nuovo portale istituzionale è stata possibile grazie all’attività del settore 4.2.0 – Agenda Digitale, all’attività del settore B – Supporto alla Direzione Politica dell’Ente, alla stretta collaborazione dei Dirigenti e dei referenti dei servizi di tutti gli uffici comunali coinvolti che concorrono a popolare le informazioni istituzionali, che hanno assicurato il conseguimento di questo importante risultato, supportati dalla Publisys S.p.A., partner tecnologico comunale per le misure PNRR digitali.

A tutti loro va il più sentito ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale per il prezioso supporto amministrativo, organizzativo, tecnico e operativo fornito. L’esperienza e professionalità di tutti i soggetti coinvolti hanno reso possibile la realizzazione di un portale efficiente, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di rappresentare un punto di riferimento per la comunicazione tra l’Amministrazione e la comunità.

Il loro lavoro ha permesso di costruire una piattaforma che non solo facilita l’accesso alle informazioni, ma che si pone come uno strumento in costante evoluzione, pronto ad accogliere nuove funzionalità e servizi digitali nei mesi a venire.

Questo non è un traguardo ma una tappa di un percorso dinamico e innovativo in continuo miglioramento: il sito sarà accessibile a tutti dal 25 giugno 2025 al link www.comune.barletta.bt.it , ospitato sul Polo Strategico Nazionale (PSN) e renderà visibili, in modalità meglio organizzata e conforme agli standard nazionali, sia i contenuti che sono già presenti nella versione attiva sino al 24.06.2025 e sia il portafoglio dei servizi on line già disponibili.