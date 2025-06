Il capogruppo della lista “Amico” in consiglio comunale, Ruggiero Fiorella, nonché i referenti della medesima lista, Gaetano Damato e Domenico Piccolo, lanciano un duro monito al sindaco Mino Cannito – con cui hanno sottoscritto il “patto per Barletta” in campagna elettorale – circa la loro futura azione nella massima assise cittadina.

È vero che il silenzio non è mai negativo se serve a riflettere, ma è altrettanto certo che, quando un “contesto” diventa chiaro e definito scade il tempo per ulteriori valutazioni perché appare evidente che le modalità di gestione della cosa pubblica sono non inclusive e a noi estranee.

Non ci sentiamo rappresentanti di un teatrino dell’ assurdo, della totale assenza di tavoli politici, più volte richiesti e quantomeno necessari in un clima di perdurante instabilità.

La Politica, a Barletta, ha necessità di recuperare credibilità e coerenza, termini strettamente intrecciati ma fin qui ignorati in modo disinvolto se non disdicevole come lo è stato per il “patto per Barletta” sottoscritto in campagna elettorale tra il Sindaco Cannito e la Lista Amico.

I nostri elettori ci chiedono – e noi ribadiamo – impegno e responsabilità, ma dobbiamo constatare che questo altalenante modo di agire tra fibrillazioni, umori instabili e atteggiamenti mutevoli, accorpato a una costante disinvoltura di nomine e revoche, lascia intendere che si va avanti con idee confuse o essenzialmente ansiose.

E questo ci preoccupa.

Essere influenzati, come avviene, dalle richieste e dalle posizioni di ogni singolo consigliere vuol dire navigare a vista in acque chete o turbolente, come capita, e rimanerne condizionati.

Così si creano, nei cittadini, sfiducia, incertezza e perdita di credibilità.

E siccome “riprovare” è come rileggere lo stesso libro aspettandosi un finale diverso,

“DA OGGI SI CAMBIA” e ogni atto sarà valutato non per “il dato per certo” senso di appartenenza alla maggioranza ma per il peso e l’importanza che avrà verso il benessere collettivo.