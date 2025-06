L’Università della Terza Età di Barletta conclude il 35° anno accademico con una serata, organizzata in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Barletta, denominata “Sul filo della tradizione”, che si terrà venerdì 27 giugno alle ore 19.00 presso la Sala della Comunità S. Antonio, in via S. Antonio.

La presidente del sodalizio, Marcella Ruggiero, fornirà un bilancio dell’offerta formativa dell’associazione, che unisce al piacere dell’incontro con l’altro, la promozione della cultura e della formazione, proponendosi come dinamico punto di riferimento per tutti coloro che intendono essere protagonisti attivi della società.

Nella sala S. Antonio, nei giorni 28 e 29 giugno dalle ore 18.30 alle ore 20.30, saranno esposti gli elaborati dei soci dell’Università della terza età, che hanno preso parte al laboratorio di creatività e al laboratorio artistico per ribadire l’importanza di allenare ed esercitare le capacità creative a tutte le età; ad intervallare i vari momenti saranno gli stessi soci/studenti che condivideranno brani e poesie tratti da testi ed opere di personaggi del passato o contemporanei che hanno “incontrato” durante tutto il percorso formativo annuale.

Le conclusioni saranno affidate alla presidente del Club per l’UNESCO locale Daniela Ruggiero, per riaffermare che il concetto di “invecchiamento attivo”, promosso dall’UNESCO, si riferisce al processo di ottimizzazione delle opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita delle persone dopo una certa età. L’UNESCO, insieme ad altre organizzazioni internazionali come l’OMS, riconosce l’importanza di creare ambienti e politiche che supportino l’invecchiamento attivo, permettendo agli anziani di continuare a contribuire attivamente alla società e mantenere una buona qualità della vita. In considerazione dei suoi effetti positivi sugli individui, le attività svolte dalle università della terza età possono essere considerate un valido strumento di prevenzione per aspirare quanto più possibile a un invecchiamento in salute.

A condurre le attività, nel corso dell’anno accademico 2024-2025, sono stati oltre 30 tra docenti ed esperti, che hanno prestato gratuitamente la loro opera; inoltre, l’Unitre, si è affiancata ad altri sodalizi ponendo in essere numerose e qualificate collaborazioni. Alla fine della serata saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai soci/studenti. A partire da ottobre l’Unitre, ospitata presso il Centro Polifunzionale S. Francesco in via del Salvatore, 48, riproporrà le attività didattiche indirizzate a quanti, superato il trentesimo anno di età, vogliano arricchire il proprio bagaglio culturale ma soprattutto sperimentare la condivisione e il piacere di stare insieme. Per informazioni 339.2598664.