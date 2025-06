Ufficiale anche Savio Piarulli. Altro rinforzo a centrocampo per il Barletta, che si è garantito per la prossima Serie D le prestazioni dell’ex capitano del Martina. Stagione superlativa, la sua, in Valle d’Itria, con Massimo Pizzulli in panchina. L’andriese lavorerà con lo stesso allenatore, naturalmente, anche al “Puttilli”. È la seconda novità in mezzo al campo dei biancorossi, dopo l’innesto di Luca Guadalupi. È nel complesso la quarta ufficializzazione, comprese quelle dell’attaccante Mateus Castro Da Silva e del portiere, 2005, Gabriel Fernandes.

E ora fari puntati, dunque, sul pacchetto arretrato. Il principale obiettivo è Marco Manetta, centrale difensivo di quasi 35 anni, che ha ancora un anno di contratto con il Picerno. Tanto professionismo per lui in carriera: ha giocato in C anche a Messina, Taranto, Pesaro, Fermo, Cava de’ Tirreni, Pagani e Matera. Resta sempre valida, intanto, l’opzione Alessandro Ligi, anche se si sarebbe leggermente raffreddata la pista che porta al centrale del Cerignola. Piacciono pure Nicolò Donida, ex Fidelis, nell’ultima stagione alla Pistoiese, Andrea Petta, già a Barletta due anni fa, e soprattutto Joachin Suhs, ex Brindisi e Martina, che ha vinto l’ultimo girone I di Serie D con il Siracusa. A centrocampo, inoltre, si attende l’ufficialità di Crocifisso Cancelli, altro ex Andria. E poi, per quanto riguarda l’attacco, c’è la forte volontà di affiancare un top per la categoria a Da Silva. Due nomi su tutti: Franco Sosa, reduce da una stagione importante alla Virtus Francavilla, e Ryduan Palermo, che ha già lavorato con Pizzulli nella superlativa annata al Martina e che ha vissuto la parentesi professionistica ad Altamura. Il suo cartellino è di proprietà della Carrares

Il servizio.