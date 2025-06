Sei medaglie internazionali nel taekwondo Itf per la squadra barlettana guidata dai Master Ruggiero e Giuseppe Lanotte. Risultati straordinari per la società Federico II di Svevia di Barletta al prestigioso torneo internazionale “Ohrid Open 2025”, svoltosi la scorsa settimana in Macedonia del Nord. Una competizione di prestigio e valida per il circuito internazionale Itf iScore. La squadra, allenata dai master Ruggiero e Giuseppe Lanotte, ha rappresentato l’Italia portando a casa sette medaglie, confermandosi tra le realtà italiane più promettenti del Taekwondo Itf.

Tre medaglie d’oro per il giovane Angelo Lanotte nelle specialità Pattern e Sparring 10-11 anni. Ed ancora un oro per Maristella Vurchio nel Pattern 18-34 anni. Secondo gradino del podio anche per Vittoria Annunziata nel Pattern 16-17 anni, e per Monica Dilernia nel Pattern 14-15 anni.

«Un risultato che premia mesi di lavoro, sacrifici e passione – dichiara il master Ruggiero Lanotte del sodalizio barlettano –. L’open che ci ha visti protagonisti in Macedonia del Nord è da considerarsi come un’importante tappa di preparazione per il nostro grande obiettivo stagionale: il Campionato Mondiale Itf che si terrà a Jesolo e nel quale ci teniamo a salire sul podio con i nostri ragazzi».

La Federico II di Svevia di Barletta, infatti, sarà impegnata non solo sul tatami, ma anche nell’organizzazione dell’evento mondiale di Jesolo in programma dal 3 al 13 ottobre. Un evento che vedrà la partecipazione di oltre 1500 atleti provenienti da tutto il mondo.