Torna sulla scena balneare la collaudata e gradita iniziativa “Biblioteca in spiaggia”.

È l’ennesima strategia estiva di sostegno alla lettura promossa dall’Amministrazione comunale con l’accurata supervisione della Biblioteca “Sabino Loffredo”, costantemente attiva sul piano organizzativo. Ad accogliere lo stand 2025 allestito grazie alla collaborazione di Euro&Promos sarà il lido “Il Brigantino”, sulla litoranea di Levante. Il calendario degli appuntamenti si articola lungo il bimestre luglio (nei giorni 5, 19 e 26) e agosto (il 2, 9 e 23). Sempre e solo di sabato, dalle ore 09:00 alle 13:00.

“Biblioteca in spiaggia” trasferisce materialmente “in riva al mare” una sezione della “Loffredo”. Sarà possibile consultare le novità fresche di stampa per bambini e per adulti acquisite al catalogo generale, formalizzare le iscrizioni alla Biblioteca o alla piattaforma digitale MLOL (Media Library On Line) e richiedere il prestito librario. Il personale sarà anche a disposizione per offrire chiarimenti in merito agli altri servizi per l’utenza offerti nella sede centrale della struttura bibliotecaria e in quelle recentemente attivate presso la palazzina Reichlin e nel Palazzo San Domenico, senza dimenticare la sezione Ragazzi presso il Parco dell’Umanità.

Il punto di vista del Sindaco di Barletta Cosimo Cannito: «Ci sentiamo responsabilizzati dal titolo di ‘Città che legge’ che il Centro per il libro e la lettura, unitamente all’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, hanno ritenuto di assegnarci riconoscendo vitalità e varietà delle formule sperimentate per promuovere, ad ampio raggio, la lettura e quindi il sapere».

«L’Amministrazione comunale intende proseguire percorrendo questo itinerario per potenziare, destagionalizzandole, le numerose opzioni culturali a beneficio del pubblico, rimarcando ancora una volta la recente estensione della rete bibliotecaria. Elemento, quest’ultimo, di assoluta rilevanza».