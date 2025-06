Il Settore Welfare rende noto che in data lunedì 30 giugno 2025 c/o Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello Svevo di Barletta, alle ore 9:30, si svolgerà un incontro finalizzato alla presentazione dell’Avviso Pubblico Regionale “PUNTI CARDINALI FOR WORK Punti di orientamento per la formazione e il lavoro.”

L’Avviso in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 118 del 14 maggio 2025, è finalizzato a migliorare l’accesso all’occupazione e ad implementare le misure di attivazione in favore di tutte le persone in cerca di lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani, ai disoccupati di lungo periodo ed ai gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, ed alle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale.

L’obiettivo di tale incontro sarà quello di approfondire le tematiche dell’Avviso Pubblico in oggetto.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Dott. Cosimo Damiano Cannito e dell’Assessore ai Servizi Sociali, Inclusione e Coesione Avv. Magdala Spinazzola, interverranno i seguenti relatori:

Dott. Ruggiero Mennea -Consigliere Regionale- Delegato al Welfare – Regione Puglia

Dott.ssa Silvia Pellegrini – Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro – Regione Puglia

Dott. Sebastiano Leo – Assessore al lavoro, formazione e istruzione -Regione Puglia

L’invito è rivolto ai professionisti e rappresentanti istituzionali, stakeholders ed ai cittadini interessati alle tematiche riguardanti l’Avviso in oggetto.