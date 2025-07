Sarà affisso per le strade di Barletta un manifesto con il volto sorridente di Francesco Diviesti, il 26enne ucciso lo scorso 25 aprile, accompagnato dalla scritta: “Tutti sanno, tutti parlano ma non succede ancora nulla! Verità e giustizia per Francesco”.

L’iniziativa è stata annunciata dall’avvocato Michele Cianci, difensore dei genitori del giovane, Carlo e Maria. «Il papà e la mamma sono molto provati da quanto è accaduto a Francesco il 25 aprile e ancora più provati per quanto sta accadendo fino ad oggi – ha dichiarato Cianci in una nota -. In città tutti sanno cosa è accaduto e tutti parlano del crudele omicidio di Francesco. Questo silenzio logora ancora di più l’animo di tutti i familiari e conoscenti di Francesco come, certamente, logora anche le famiglie degli indagati».

«Per far si che si smuova qualcosa, per fare emergere la verità e ottenere giustizia – ha aggiunto – Carlo e Maria hanno deciso di fare questo manifesto che sarà affisso per la città e chiedono che venga data ampia diffusione anche attraverso i social».