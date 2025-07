Si è conclusa con grande entusiasmo la sesta edizione del festival di teatro “Serrande Alzate”, tenutosi presso il Teatro Fantàsia di Barletta. Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 500 spettatori, dimostrando un forte interesse e una grande affezione per il teatro, anche in un periodo in cui molti preferiscono le attività all’aperto.

La manifestazione è stata dedicata agli allievi e a tutti coloro che aspirano a diventare attori, offrendo loro una preziosa opportunità di esibirsi sul palco e mostrare i risultati dei laboratori teatrali. Non è mai facile affrontare il palcoscenico, specialmente per chi è alle prime armi, ma la sala gremita ha testimoniato l’apprezzamento del pubblico per il coraggio e la passione di questi giovani artisti.

Il direttore artistico del festival, Alessandro Piazzolla, ha commentato con entusiasmo la straordinaria affluenza e i risultati raggiunti dagli allievi. “È davvero emozionante vedere così tante persone interessate al teatro. Ogni anno, il nostro festival cresce non solo in termini di pubblico, ma anche nella qualità delle performance. Gli allievi hanno lavorato duramente nei loro laboratori, divisi per età e livello di esperienza, e i risultati sono stati evidenti sul palco.” ha dichiarato.

Gli spettacoli presentati si sono distinti per la loro varietà e profondità tematica. Tra le rappresentazioni, si sono affrontati argomenti importanti come l’immigrazione, il viaggio, il sogno e l’attesa, riflettendo le sfide e le esperienze della vita contemporanea. Inoltre, gli spettatori hanno avuto la possibilità di assistere a uno studio teatrale tratto dalle “Tre sorelle” di Anton Čechov, che ha saputo catturare l’interesse e l’emozione del pubblico con la sua complessità e introspezione.

Il Festival di quest’anno non solo ha messo in luce il talento dei partecipanti, ma ha anche sottolineato l’importanza del teatro come strumento di espressione e crescita personale. “Serrande Alzate” rappresenta un punto fondamentale della crescita cittadina, per chi desidera avvicinarsi al mondo della recitazione, stimolando la creatività e la collaborazione tra gli allievi.

In conclusione, il festival ha saputo creare un’atmosfera unica, dove il teatro diventa un linguaggio comune capace di unire generazioni e culture diverse. Un appuntamento che si conferma anno dopo anno come un vero e proprio punto di riferimento per la comunità teatrale di Barletta.

I nuovi corsi di teatro inizieranno a settembre e saranno suddivisi per fasce d’età: bambini, ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno presso la sede in via Imbriani 144, a Barletta. Tutte le informazioni si possono richiedere telefonicamente al 340 3310937.