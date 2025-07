Un’occasione concreta per rilanciare il Sud, attrarre investimenti e creare lavoro. Al Cinema Paolillo di Barletta, Fratelli d’Italia ha organizzato un convegno incentrato sulle opportunità offerte dalla Zes unica, la Zona Economica Speciale che abbraccia le otto regioni del Mezzogiorno e che vede la Puglia al primo posto per numero di autorizzazioni rilasciate. Un confronto diretto con i rappresentanti istituzionali del territorio, gli ordini professionali e Confindustria alla presenza del Coordinatore della Struttura di Missione Zes Unica, Giuseppe Romano.

Grazie alla Zes, imprese e investitori possono contare su un iter autorizzativo più snello, un unico sportello per tutte le pratiche burocratiche e tempi certi per ottenere i permessi.

“A credere in questa scommessa, il Governo Meloni” – dicono a Barletta – “che ha voluto un modello unificato per rendere il Mezzogiorno finalmente competitivo e attrattivo per il sistema produttivo nazionale ed estero”.

