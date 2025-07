Con una “Comunicazione alla Chiesa Diocesana”, in data odierna 3 luglio 2025, l’Arcivescovo rende note le nuove nomine per alcuni incarichi pastorali”.

La lettera si apre con le seguenti parole, che fanno riferimento ai criteri di fondo che hanno ispirato le nomine medesime:

«Carissime e Carissimi, il cammino della nostra Arcidiocesi si alimenta attraverso l’impegno generoso dei presbiteri che svolgono il loro servizio a beneficio della comunità ecclesiale. Perché il loro ministero possa rinnovarsi insieme alla vita pastorale delle nostre comunità, è compito del Pastore della Diocesi provvedere periodicamente a nuove nomine.

Desidero che esse siano comprese nell’ottica di una comunità viva che fa della sinodalità il cammino che Dio si attende anche dalla nostra Chiesa diocesana come mistero di comunione, partecipazione e missione.

Nel ravvivare la nostra Chiesa diocesana, i presbiteri siano in mezzo alla nostra comunità, come ci ricorda papa Leone, “costruttori di unità e di pace […] pastori capaci di discernimento, abili nell’arte di comporre i frammenti di vita che ci vengono affidati, per aiutare le persone a trovare la luce del Vangelo dentro i travagli dell’esistenza” (Messaggio ai sacerdoti in occasione della giornata della santificazione sacerdotale, 27 giugno 2025).

Nel ringraziare quanti hanno concluso il loro mandato e quanti si sono resi disponibili a ricollocarsi nel ministero per servire la nostra Chiesa, rendo note le seguenti nomine che decorrono dal 1° settembre p.v.»

Le nomine sono state suddivise per zona pastorale

ZONA PASTORALE S. RUGGIERO” – BARLETTA

MONS. FILIPPO SALVO, Parroco della parrocchia “S. Agostino” e Padre spirituale della Confraternita “SS. Salvatore”.

SAC. FRANCESCO DORONZO, Parroco della parrocchia “S. Giovanni Apostolo”.

SAC. RUGGIERO MASTRODOMENICO, Parroco della parrocchia “Buon Pastore” e Padre spirituale dell’Arciconfraternita “S. Antonio di Padova”.

SAC. LEONARDO SGARRA, Parroco della Parrocchia “Spirito Santo” e Padre spirituale della Confraternita “Orazione e morte”.

SAC. DOMENICO GRAMEGNA, Parroco della parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” e Padre spirituale della Confraternita “Immacolata e S. Luigi”.

SAC. PIETRO D’ALBA, Amministratore parrocchiale della parrocchia “S. Maria degli Angeli”.

SAC. DOMENICO MINERVINI, Rettore delle Chiese “S. Domenico” e “Purgatorio”.

SAC. SILVIO CALDAROLA, Vicario parrocchiale della parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”.

SAC. VINCENZO MISURIELLO, Vicario parrocchiale della parrocchia “SS. Trinità”.

SAC. MICHELE CUSANNO, Vicario parrocchiale della parrocchia “Sacra Famiglia”.

SAC. ROBERTO VACCARIELLO, Vicario parrocchiale della parrocchia “SS. Crocifisso”.

SAC. LUIGI CIPRELLI, Vicario parrocchiale della parrocchia “San Paolo”.

SAC. FRANCESCO PIAZZOLLA, Collaboratore della parrocchia “S. Lucia”.

SAC. FRANCESCO SCOMMEGNA, Cappellano delle “Suore Salesiane dei Sacri Cuori”.