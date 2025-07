Inquietante episodio di violenza, in tarda mattinata, sul braccio del lungomare di Levante, a Barletta, dove un acceso diverbio è degenerato in uno scontro fisico culminato con l’uso di un’arma da fuoco. A farne le spese è stato Leonardo Francavilla, 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, colpito alla coscia sinistra da un proiettile e ora ricoverato all’ospedale “Dimiccoli” sotto stretta sorveglianza della polizia. Secondo una prima ricostruzione, Francavilla avrebbe raggiunto il pronto soccorso a bordo di uno scooter, accompagnato da un amico. I medici hanno riscontrato una ferita con foro d’ingresso e uscita, disponendo il ricovero nel reparto di Ortopedia. L’allerta è scattata non appena il nosocomio ha segnalato il caso alle forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente per avviare le indagini. Nella stessa zona portuale, i sanitari del 118 sono stati chiamati a soccorrere un altro uomo, di 34 anni, che ha dichiarato di essere caduto dalla bicicletta. Le sue condizioni, tuttavia, hanno destato sospetti: presentava una profonda ferita alla testa, un trauma cranico e un evidente ematoma allo zigomo. Anche lui è stato condotto al “Dimiccoli” per accertamenti clinici, ma è stato dimesso poche ore dopo. Le forze di polizia non escludono che i due episodi siano collegati e che entrambi gli uomini possano essere stati coinvolti in un confronto violento, forse una rissa, poi degenerata in uno scontro armato. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e chiarire il ruolo dei soggetti coinvolti.