Riportiamo di seguito tutti gli appuntamenti quotidiani dall’arrivo del Santi Patroni nella Basilica di Santa Maria Maggiore, martedì 8 luglio, al loro rientro nella chiesa di San Ruggero il busto del Santo e al Santuario dello Sterpeto l’icona della Madonna, mercoledì 16 luglio:

7 LUGLIO, LUNEDÌ

21:00, SANTUARIO ANTICO MARIA SS. DELLO STERPETO:

Recita del Santo Rosario e discesa dalla Pala dell’altare dell’Icona della

Madonna dello Sterpeto

8 luglio, MARTEDÌ

Arrivo della SACRA ICONA

18:00, SANTUARIO MARIA SS. DELLO STERPETO: Santa Messa e processione verso la Città

verso la Città 20:00 , Lancio di diane

20:00, STABILIMENTO TIMAC: Accoglienza della Sacra Icona della Madonna dello Sterpeto. A ricevere la Protettrice: il Ven.le Capitolo Cattedrale, il Rev.mo Clero diocesano, le Confraternite, il Signor Prefetto, il Signor Questore, il Signor Sindaco, le Autorità civili e militari, il Comitato Feste Patronali “Barletta Civitas Mariae”.

Itinerario: via Trani, corso Cavour, corso Garibaldi, via Cialdini, CHIESA DI SAN RUGGERO (prelievo del busto del Santo Patrono), piazza Plebiscito, corso Vitt. Emanuele, corso Garibaldi, via Duomo, BASILICA

TRIDUO

9 luglio, MERCOLEDÌ

Preghiera per le famiglie

7:30, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 9:00, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 19:00, Santa Messa presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco

presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco 20:30, Santa Messa presieduta da don Ruggiero Caporusso, Canonico del Capitolo Cattedrale

presieduta da don Ruggiero Caporusso, Canonico del Capitolo Cattedrale 21:15, Santo Rosario

10 luglio, GIOVEDÌ

Preghiera per i giovani

7:30, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 9:00, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 19:00, Santa Messa presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco

presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco 20:30 , Santa Messa presieduta da mons. Sabino Lattanzio, Canonico del Capitolo Cattedrale

presieduta da mons. Sabino Lattanzio, Canonico del Capitolo Cattedrale 21:15 , Santo Rosario

11 VENERDÌ, venerdi

Preghiera per la pace

7:30, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 9:00, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 19:00, Santa Messa presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco

presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco 20:30, Santa Messa presieduta da don Francesco Mennea, Vicario parrocchiale Santa Maria delle Grazie – Corato

presieduta da don Francesco Mennea, Vicario parrocchiale Santa Maria delle Grazie – Corato 21:15 , Santo Rosario

12 luglio, SABATO

Festa Patronale

7:30, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 8:30, Lancio di diane e campane a festa dalle chiese della città

9:00, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 17:00, Ospedale Dimiccoli (Reparto di Pediatria): Animazione ludica per i piccoli ricoverati

18:30 , Giro bandistico per le vie della città

19:00, Santa Messa presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco

presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco 19:30, Piazza Principe Umberto: Fantasilandia gonfiabili e animazione per bambini (fino alle 21:30)

(fino alle 21:30) 20:00, Trasferimento della preziosa cornice dell’Icona della Madonna dalla chiesa di San Ruggero in Basilica, con il seguente itinerario: via Cialdini, via Duomo, Basilica

dalla chiesa di San Ruggero in Basilica, con il seguente itinerario: via Cialdini, via Duomo, Basilica 20:30, Primi Vespri Solenni in onore dei Santi Patroni con intronizzazione dell’Icona della B.V. Maria dello Sterpeto e imposizione del pastorale al Busto di San Ruggero presieduti dall’Arciprete don Francesco Fruscio, con la partecipazione del Ven.le Capitolo Cattedrale, del Rev.mo Clero diocesano secolare e regolare

presieduti dall’Arciprete don Francesco Fruscio, con la partecipazione del Ven.le Capitolo Cattedrale, del Rev.mo Clero diocesano secolare e regolare 20:30, Accensione luminarie

21:00, Corso Vitt. Emanuele (c/o Teatro Curci): Accensione luminarie musicali – Spettacolo di 20 minuti circa con la partecipazione della A.S.D. Bailamos – Barletta , ripetuto alle 21:45 e 22:30

– Spettacolo di 20 minuti circa con la partecipazione della , ripetuto alle 21:45 e 22:30 23:00, Corso Vitt. Emanuele (c/o Eraclio):

Concerto di musica classica e leggera

della Grande Orchestra di Fiati Città di Barletta – Direttore M° Giuseppe Pellegrini

13 luglio, DOMENICA

Festa Patronale

7:30, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 8:30, Lancio di diane e campane a festa dalle chiese della città

9:00, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 11:00 , Solenne Pontificale in onore della Beata Vergine Maria dello Sterpeto

Presieduto dal nostro Arcivescovo S.E. Rev.ma mons. Leo­nardo D’Ascenzo con la partecipazione del Ven.le Capitolo Cattedrale, del Rev.mo Clero diocesano secolare e regolare, dell’Associazione Portatori “Maria SS. dello Sterpeto”, del Signor Prefetto, del Signor Questore, del Signor Sindaco, delle Autorità civili e militari, del Comitato Feste Patronali “Barletta Civitas Mariae” (diretta su EasyTV can. 81)

18:30 , Giro bandistico con omaggio musicale in Basilica in onore dei Santi Patroni

19:00 , Santa Messa Solenne presieduta da don Francesco Fruscio, Arciprete

presieduta da don Francesco Fruscio, Arciprete 19:30, Piazza Principe Umberto: Fantasilandia gonfiabili e animazione per bambini (fino alle 21:30)

(fino alle 21:30) 20:00, Lancio di diane e campane a festa dalle chiese della città

20:00, Solenne Processione in onore dei Santi Patroni

presieduta dal nostro Arcivescovo S.E. Rev.ma mons. Leo­nardo D’Ascenzo con l’intervento del Ven.le Capitolo Cattedrale, del Rev.mo Clero diocesano secolare e regolare, delle Religiose, dei Terz’Ordini, delle Arciconfraternite, delle Confraternite, delle Associazioni laicali, del Signor Sindaco, delle Autorità civili e militari, del Comitato Feste Patronali

Itinerario: piazza Duomo, piazza Castello, via Carlo V d’Asburgo, corso Cavour,

corso Garibaldi, via Baccarini, piazza Aldo Moro, via Roma, via Nanula, piazza Principe Umberto, corso Vitt. Emanuele, via Nazareth, via Cialdini, via Duomo, BASILICA

21:30, Corso Vitt. Emanuele (c/o Teatro Curci): Luminarie musicali , omaggio al passaggio dei Santi Patroni. Spettacolo di 20 minuti circa, alle 22:00 e 22:30

, omaggio al passaggio dei Santi Patroni. Spettacolo di 20 minuti circa, alle 22:00 e 22:30 23:00 ,Corso Vitt. Emanuele (c/o Eraclio):

Concerto del quartetto pop rock Gadjos

24:00 ,molo di levante: Spettacolo pirotecnico

14 LUGLIO, LUNEDÌ

Festa Patronale

7:30, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 8:30, Campane a festa dalle chiese della città

9:00, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 18:00, Canne della Battaglia – Santuario San Ruggero:

Santa Messa presieduta da don Francesco Scommegna, Amministratore parrocchiale

19:00 , Santa Messa presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco

presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco 19:30, Piazza Principe Umberto: Fantasilandia gonfiabili e animazione per bambini (fino alle 21:30)

(fino alle 21:30) 20:00 , Solenne Pontificale in onore di San Ruggero Vescovo

presieduto da S.E. Rev.ma mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfetta, con la partecipazione del Ven.le Capitolo Cattedrale, del Rev.mo Clero diocesano secolare e regolare, dell’Associazione Portatori “San Ruggero vescovo”, del Signor Prefetto, del Signor Questore, del Signor Sindaco, delle Autorità civili e militari, del Comitato Feste Patronali (diretta su EasyTV can. 81)

20:30, Corso Vitt. Emanuele-Corso Garibaldi: Animazione con artisti di strada

21:00, Corso Vitt. Emanuele (c/o Teatro Curci): Luminarie musicali – Spettacolo di 20 minuti circa, ripetuto alle 21:45 e 22:30

– Spettacolo di 20 minuti circa, ripetuto alle 21:45 e 22:30 21:30 , PIAZZA ALDO MORO: Spettacolo musicale Fausto Leali e la sua band in concerto

15 LUGLIO, MARTEDÌ

Giornata di ringraziamento

7:30, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 9:00, Santa Messa presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe

presieduta dai Padri Oblati di San Giuseppe 17:00, Anfiteatro Giardini DEL Castello: ORATORIAMOCI a cura della Pastorale Giovanile; seguirà corteo fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore per affidamento dei giovani ai Santi Patroni

a cura della Pastorale Giovanile; seguirà corteo fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore per affidamento dei giovani ai Santi Patroni 19:00, Santa Messa presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco

presieduta da don Francesco Fruscio, Canonico parroco 20:30, Santa Messa presieduta da don Franco Todisco, Canonico del Capitolo Cattedrale

16 LUGLIO, MERCOLEDÌ

Rientro dei Santi Patroni

5:30, Santa Messa presieduta da don Francesco Fruscio, Arciprete

presieduta da don Francesco Fruscio, Arciprete 6:15, Processione di rientro dei Santi Patroni

Itinerario: piazza Duomo, piazza Castello (dove sarà impartita la benedizione al mare), piazza Duomo, via Duomo, via Cialdini, CHIESA DI SAN RUGGERO (consegna del busto del Santo Patrono alle monache benedettine), piazza Plebiscito, corso Vitt. Emanuele, corso Garibaldi, corso Cavour, piazza XIII Febbraio 1503 (dove sarà impartita la benedizione alla città), via Trani (benedizione alle campagne), via San Giuseppe Marello, SANTUARIO MARIA SS. DELLO STERPETO, ove sarà celebrata la Santa Messa a conclusione del pellegrinaggio