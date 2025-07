La Corte d’assise d’appello di Bari ha confermato l’ergastolo con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per Pasquale Rutigliano, l’uomo di 34 anni considerato l’autore dell’omicidio di Giuseppe Tupputi, il barista 43enne ucciso l’11 aprile del 2022 nel suo bar, il Morrison’s revolution, di via Rionero, a Barletta. Il 33enne è accusato di omicidio volontario, porto abusivo di arma da fuoco e violazione della sorveglianza speciale. La vittima fu assassinata a colpi di pistola dopo una breve discussione per futili motivi con il presunto killer.