Un attacco con più opzioni, in grado di sposare la formula a tre attaccanti e di proporre i tre fantasisti alle spalle del centravanti. Sono le due formule al varo di Massimo Pizzulli, allenatore del Barletta, con vista sulla stagione 2025/26. L’ultimo innesto perfezionato in ordine temporale è quello di Luca Sasanelli. Già con l’uomo mercato dei biancorossi Savino Daleno nell’esperienza di Andria, l’attaccante barese classe 2004, 21 anni il prossimo 15 agosto, proprio in biancazzurro ha fatto vedere le cose migliori: sette reti e due assist in 24 partite nel campionato di Serie D 2023/24. Numeri valsi il pass per il trasferimento al piano superiore, con la Serie C a Pescara e 10 partite con un gol all’Adriatico-Cornacchia. Nella scorsa stagione è passato alla Lucchese e quest’anno – nonostante la corte di Renate, Pineto e Picerno – ha scelto di tornare indietro, solo formalmente, quanto a categoria di destinazione per rimettersi in gioco. Sasanelli ha scelto il Barletta – firma attesa all’inizio della prossima settimana – con la consapevolezza di voler fare parte di un progetto ambizioso, che agli annunci vorrà far seguire i fatti. Lasciando parlare il campo.

Il raduno in sede è in programma il 26 luglio, con un ritiro diviso in due blocchi: prima parte fino al 2 agosto a Barletta, seconda dal 3 al 12 agosto a Moliterno, in provincia di Potenza. Di qui allo start dei lavori, però, il reparto avanzato dei biancorossi potrebbe ancora allargarsi, aggiungendo a Da Silva, 27 gol negli ultimi due anni tra Gravina e Andria, Laringe – legato a Barletta anche da ragioni familiari, essendo il cognato del centrocampista barlettano Francesco Di Tacchio, oggi al Catania e un passato in B – e appunto Sasanelli anche un esterno che possa partire da destra per stringere sul mancino: l’identikit conduce a Tommaso Fantacci, l’anno scorso alla Fidelis Andria con nove gol e cinque assist in 31 partite. Contatti ben avviati anche se non mancano le alternative. Poi si lavorerà anche almeno a un rinforzo under, tenendo sempre d’occhio le possibilità che il mercato può offrire in corso d’opera. Si è lievemente allontanata invece l’opzione Marko Rajkovic: un accordo con il centravanti serbo, assoluto protagonista con il Brindisi nella stagione 2024/25 segnando 15 reti da gennaio a maggio, in questo momento appare complicato.