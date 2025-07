Promessa mantenuta. Dopo le polemiche relative al concerto di Barletta dello scorso agosto 2024, segnato pesantemente dagli insulti rivolti per sbaglio da Venditti alla fan barlettana rea di aver emesso dei rumori sgradevoli (non conoscendo il disturbo dello spettro autistico di Cinzia ndr), il cantautore romano ha voluto scusarsi per l’accaduto attraverso l’invito a una sua nuova tappa.

In occasione del suo tour, facente tappa a Bari nella giornata del 14 luglio, Antonello Venditti a invitato Cinzia, presente all’evento, sul palco, ringraziandola per la sua partecipazione al concerto e scusandosi per lo spiacevole episodio dello scorso anno: ”Cinzia se lo merita-ha detto Venditti-perché è una ragazza di grande vitalità. Ho sentito su di me cose assurde, quasi fossi Frankestein o un mostro. Io sono però una persona normale, ho ferito Cinzia senza volerlo e le chiedo nuovamente scusa. Io e lei siamo sempre in contatto”. Una piacevole iniziativa nel segno della musica che unisce e non divide, che dovrebbe favorire dialoghi ma non barriere.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto: Panucci