“Apprendiamo con grande preoccupazione dagli organi di stampa – questa la nota dei consiglieri d’opposizione della Commissione Cultura Diviccaro (Coalizione Civica) e Paolillo (PD) – che la richiesta di proroga per la concessione del contributo per il primo lotto dei lavori alla D’Azeglio non è stata concessa. Per tale motivo il Primo Cittadino è stato ripetutamente a Roma al fine di ottenere la proroga necessaria ricevendone, però, un sonoro diniego. Nonostante tutto, continuano i lavori (interni alla D’Azeglio) per il paventato trasloco dalla d’Azeglio, appunto, in altre strutture. A questi dubbi si aggiungono quelli sulla struttura del “Principe di Napoli” i cui lavori, di competenza del solo Comune, sarebbero al palo.

CHIEDIAMO al Sindaco e agli assessori di competenza (assessore alla Pubblica Istruzione in primis), quale sia il vero stato dell’arte, visto che sul destino di una intera comunità scolastica NON ci si può permettere di avere ancora, al 15 Luglio, incertezze che incombono e mettono a rischio il futuro di centinaia di bambini/e, famiglie, e personale scolastico.

Pretendiamo, ora, che si faccia chiarezza ( quali sono le date e il cronoprogramma che abbiamo chiesto più volte in sede di commissione Consiliare e stavano approntando?);

si esca dall’anonimato e si abbia il coraggio di dire quali sono le sorti di persone che chiedono e meritano di sapere.

Ora basta! Non c’è più tempo per i rinvii”.