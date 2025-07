Una sede completamente rinnovata e tecnologicamente all’avanguardia, che lascia il settimo piano dell’ospedale per trasferirsi in ambienti più moderni e funzionali. Questa mattina, nell’area esterna dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, è stata inaugurata la nuova struttura di Radioterapia Metabolica. All’interno, trovano spazio due gamma camere per le scintigrafie e cinque posti letto dedicati alle terapie con radiofarmaco. Presenti anche una cella per la manipolazione dei radiofarmaci, una sala specifica per la somministrazione e un’intera area destinata alla degenza e al monitoraggio dei pazienti. Una vera e propria rivoluzione, non solo strutturale, ma anche sul piano terapeutico.

Originario di Corato, trasferitosi poi in Emilia Romagna, il dottor Giovanni Paganelli è stato per 20 anni collaboratore del professor Umberto Veronesi, insignito per ben due volte del “Marie Curie Award”, il massimo riconoscimento europeo nella medicina nucleare oncologica. “La qualità del lavoro che si fa in questo reparto – spiega – è ormai allineata ai più alti standard delle strutture del Nord”.

Il reparto diretto dal dottor Pasquale Difazio è specializzato da oltre 10 anni nel trattamento dei tumori alla tiroide ben differenziati. Ora però, grazie alle nuove tecnologie e competenze, si guarda con ambizione alla teragnostica, l’approccio innovativo che unisce diagnosi e terapia.

Il servizio.