La consigliera del M5S Grazia Di Bari ha depositato lo scorso 8 luglio una nuova richiesta di audizione in commissione Ambiente, in collaborazione con il gruppo territoriale del M5S di Barletta, sulle polveri giallo – arancioni che all’inizio del mese di gennaio si sono depositate su balconi, automobili, e giardini nelle vicinanze della zona industriale di Barletta, in particolare su via Trani e via della Misericordia.

“Nell’ultima audizione dello scorso 13 maggio – dichiara Di Bari – l’Arpa ha reso nota la composizione delle polveri campionate, che contenevano quantità rilevanti di fosforo totale, calcio, fluoruri e metalli tra cui alluminio, ferro e nichel. Per le opportune valutazioni di impatto sanitario l’Agenzia ha trasmesso le schede analitiche alla Asl/Bt che ho chiesto di ascoltare per capire quale possa essere l’impatto delle polveri sulla popolazione. Anche Legambiente, che segue la vicenda dall’inizio, e ha presentato un esposto in Procura, ha chiesto di mantenere alta l’attenzione, dal momento che sono passati mesi da quando il fenomeno è stato osservato per la prima volta, ovvero novembre 2024, e ancora non è stata resa nota l’origine delle polveri. L’Arpa ha anche trasmesso alla Procura di Trani, che ha aperto un’indagine, una relazione sulla eventuale causa a monte, di cui non si è ancora avuta notizia, perché secretata. Aspettiamo le conclusioni delle indagini della Procura, ma chiediamo che la Asl dia informazioni chiare per cercare di tranquillizzare la popolazione. Vogliamo che tutti gli enti interessati si siedano allo stesso tavolo per dare risposte ai cittadini di Barletta”.