Una delegazione delle associazioni sportive locali protagoniste di brillanti successi si è riunita stamane, su invito dell’Amministrazione comunale, a Palazzo di Città, dove sono stati ricevuti dal Sindaco Cosimo Cannito, dagli Assessori Massimiliano Dileo (Sport) e Giuseppe Dileo (Attività Produttive), dal Presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte e dal Consigliere comunale Ruggiero Grimaldi.

Erano rappresentate: Gruppo Sportivo AVIS Barletta ASD, Barletta Calcio 1922, Audace Barletta 1958, ASD Avvocati BAT, Circolo Tennis Barletta “Hugo Simmen”, Grimal Futsal Barletta, ASD Kombat Academy, ASD Nelly Volley, ASD Eraclio calcio a 5.

Nel corso della riunione sono stati sottolineati gli importanti, recenti traguardi colti e le legittime ambizioni, focalizzando il profilo di atleti che in specialità meno note lavorano in silenzio, con sacrifici economici e con umiltà per anni, fino a raggiungere gli auspicati livelli agonistici più elevati. L’occasione è stata utile anche per valutare l’opportunità di future sinergie (con l’istituzione cittadina e tra i vari club) per valorizzare il panorama sportivo locale, promuovendone in rete la crescita. Puntuale l’aggiornamento sulla situazione dell’impiantistica sportiva locale, riassumendo i progressi compiuti e le prospettive riguardanti le strutture da ammodernare o rendere ancora più funzionali alle necessità del settore in espansione. Ipotizzata, infine, la creazione di un tavolo tecnico permanente attraverso il quale procedere a un monitoraggio periodico e valutata concretamente la possibilità, da parte dell’Amministrazione comunale, di organizzare una pubblica cerimonia di premiazione delle eccellenze locali.

Il sindaco Cannito ha lodato e ringraziato dirigenze e atleti, che costituiscono un modello di comportamento da emulare, perché “Con sano impegno e costante dedizione – ha detto il Sindaco – tutti contribuiscono a tenere vivo lo spirito sportivo della città della Sfida cogliendo obiettivi sempre nuovi e prestigiosi. L’augurio che rivolgo, con l’ideale sostegno dell’Ente civico e di tutta la comunità cittadina, è di perseverare con carattere determinato e vincente dando sempre prova di preparazione, lealtà, rispetto delle regole sportive e di vita, affinché i nostri colori e la nostra identità siano, ribadisco, un esempio positivo per tutto il movimento”.