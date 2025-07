Macchina organizzativa al lavoro per l’Air Show delle Frecce Tricolori, in programma domenica 31 agosto a Barletta sul lungomare Pietro Paolo Mennea. Questa mattina nel Palazzo del Governo a Barletta il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui hanno partecipato, oltre i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Sindaco con il Comandante della Polizia Locale di Barletta ed i rappresentanti del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Centrale Operativa 118 della Asl, Aeroclub, Anas e Trenitalia Reparto Operativo Aeronavale di Bari.

Nel corso dell’incontro è stato esaminato il Piano di Safety e Security, redatto dal Comune di Barletta ai sensi delle normative vigenti e delle circolari del Ministero dell’Interno, che definisce, tra l’altro, le procedure da attuare in caso di emergenza, i percorsi delle vie di esodo e luoghi di raduno, accessi e viabilità per i mezzi di emergenza. L’evento interesserà un’area complessiva di circa 36 km2, coinvolgendo in particolare tutti i sedici lidi esistenti sul lungomare e tutte le spiagge libere. Particolare attenzione è stata poi riservata agli aspetti sanitari, che saranno definiti compiutamente in un apposito Piano redatto dall’Azienda Sanitaria Locale, con l’allertamento di tutti i nosocomi del territorio e la presenza nei pressi della manifestazione di almeno due postazioni mediche avanzate, nonché alle aree parcheggio (che saranno contemplate in un apposito piano per la viabilità) ed a quelle riservate ai visitatori con diverse abilità Ulteriori dettagli saranno poi approfonditi nel corso di prossime riunioni tematiche, a cominciare da quelle relative ai servizi di trasporto.

“Si tratta di un evento che riunirà decine di migliaia di spettatori, dunque una grande opportunità per il tessuto socio-economico della città di Barletta e di visibilità per l’intera provincia – ha dichiarato il Prefetto Silvana D’Agostino -. Siamo al lavoro per assicurare che questa manifestazione si svolga in una cornice di massima sicurezza e per questo vi sarà un imponente sforzo da parte di tutte le forze in campo. Confido nel consueto clima di massima collaborazione tra le varie istituzioni, le Forze Armate, le Forze dell’ordine e il volontariato, assolutamente indispensabile per la buona riuscita dell’evento”.