Cresce l’età media delle auto in Puglia, ma la provincia con l’anzianità più alta è quella di Barletta-Andria-Trani. E’ quanto emerge da uno studio di Facile.it, sito di comparazione leader in Italia. L’età media dei veicoli che circolano in Puglia, dati alla mano sino a maggio 2025, è di 13 anni e 6 mesi. La regione pugliese è la quarta in Italia, a pari merito con il Molise, mentre l’età media nazionale è di 12 anni e 2 mesi. Analizzando i dati provincia per provincia, in Puglia si scopre che le auto più vecchie sono nella BAT dove l’età media dei veicoli è pari a 14 anni e 7 mesi. Al secondo posto c’è la provincia di Foggia (14 anni e 2 mesi), seguita dal Tarantino (13 anni e 10 mesi). Al quarto posto c’è la provincia di Brindisi con l’età media delle auto pari a 13 anni e 7 mesi, Lecce con 13 anni e un mese, e poi c’è Bari, provincia con i veicoli più “giovani” in Puglia e un’età media di 12 anni e 10 mesi, vicina al dato nazionale.

Altro dato interessante è che l’età media del parco auto in Puglia è aumentata del 2,1% in un solo anno. Una crescita che di conseguenza riguarda quasi tutte le province pugliesi con variazioni dal +1,5% nel Brindisino al +3,8% a Taranto. Unica eccezione la provincia di Bari dove l’anzianità dei veicoli è rimasta stabile rispetto a dodici mesi fa.

A conferma di quanto le auto pugliesi siano anziane, dall’analisi emerge come oltre il 35% dei proprietari, in fase di sottoscrizione della polizza Rc, hanno scelto come garanzia accessoria l’assistenza stradale.