La Questura di Barletta-Andria-Trani rinnova il proprio impegno a favore dei cittadini, garantendo un servizio efficiente e tempi rapidi per il rilascio del passaporto, documento essenziale per l’attraversamento delle frontiere e la libera circolazione all’estero.

In un periodo in cui la domanda di passaporti risulta particolarmente elevata, le donne e gli uomini della Polizia di Stato continuano a operare con professionalità e dedizione per rispondere con prontezza alle necessità della comunità residente nella sesta provincia pugliese. Al fine di agevolare le operazioni e ridurre i tempi di attesa, anche nelle prossime settimane resteranno aperti gli sportelli dell’Ufficio Passaporti della Questura, nonché quelli dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Barletta, Trani e Canosa di Puglia. Queste sedi continueranno ad accogliere i cittadini che hanno correttamente prenotato l’appuntamento per l’espletamento della procedura di rilascio.

Si ricorda che l’iter per la richiesta del passaporto prevede, in via ordinaria, la prenotazione obbligatoria tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica accedendo al portale dedicato della Polizia di Stato: passaportonline.poliziadistato.it. Attraverso tale piattaforma è possibile selezionare la sede, la data e l’orario per presentare l’istanza e la documentazione richiesta.

Oltre alla procedura ordinaria, è prevista una modalità con priorità per situazioni di comprovata urgenza. In tali casi – come motivi di salute, esigenze lavorative documentate o viaggi imminenti già prenotati – è possibile richiedere un appuntamento anticipato. Al momento della presentazione, il cittadino dovrà esibire la documentazione giustificativa a supporto della richiesta, affinché la stessa possa essere valutata secondo i criteri previsti.

La Questura BAT conferma così la propria attenzione alle esigenze del territorio, nella convinzione che un servizio pubblico efficiente e accessibile rappresenti una forma concreta di vicinanza delle istituzioni ai cittadini.