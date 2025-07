Settecentosettanta abbonati. Ed è solo l’inizio. In tre giorni tanti sono i tifosi del Barletta che hanno confermato la loro tessera allo stadio Puttilli per la prossima stagione. Un’ondata biancorossa di entusiasmo puro, per usare le parole di Massimo Pizzulli.

Sullo sfondo ci sono gli innesti di profili importanti per la categoria come Da Silva, Cancelli, Piarulli, Fantacci e Manetta, per citare una parte dell’ossatura della squadra. Il parco under annovererà i 2006 Di Cillo, De Luca e i 2007 Misefari e Di Jeva in difesa. Fatta per il ritorno di Venanzio e per la conferma di Lattanzio.

Resta invece da decifrare il futuro biancorosso di Nicola Strambelli.

Prossima priorità, il cuore della difesa. Telera è un ritorno probabile, quella per Cadili una trattativa calda. Discorso differente per Ligi, cercato anche dal Livorno in C.

Per completare l’attacco manca invece ancora un centravanti di peso. Idee chiare sul tema per Pizzulli, con vista sul raduno in sede del 26 luglio.