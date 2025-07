È ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale “Dimiccoli” un ragazzo di 19 anni rimasto ferito in un violento incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, all’incrocio tra via Regina Margherita e via Boggiano, nel quartiere Sette Frati. Il giovane viaggiava in sella a una moto insieme a un’altra persona, entrambi provenienti da via Foggia. Secondo una prima ricostruzione, davanti a loro un’auto si è fermata per dare la precedenza a un altro veicolo che stava svoltando in via Boggiano. I due ragazzi in moto avrebbero tentato di sorpassare sulla destra, impattando contro l’auto che stava svoltando.

A causa dell’urto, i motociclisti sono stati sbalzati dalla sella e scaraventati per alcuni metri sull’asfalto. Ad avere la peggio è stato il 19enne, che ha riportato la rottura della milza e alcune fratture. È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso e sottoposto alle cure dei sanitari.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi.