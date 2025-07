Si torna a respirare in Puglia. Dopo giorni di caldo estremo, con punte che hanno superato anche i 40 gradi, nel Foggiano e in alcune aree interne, cambia lo scenario climatico nella regione, che finalmente potrà godere di un po’ di frescura. È l’effetto – fanno sapere i meteorologi – delle correnti di origine atlantica, che spazzeranno via l’anticiclone africano, che in questo periodo l’ha fatta da padrone sul Mediterraneo, portandosi dietro piogge, qualche temporale e soprattutto un brusco calo delle temperature.

Le prime avvisaglie del cambiamento si cominceranno a percepire già a partire dalla serata di oggi, sabato 26 luglio, quando aria più fresca dovrebbe cominciare a farsi largo partendo dal nord della Puglia, dove sono previste anche precipitazioni, soprattutto tra le province di Foggia e BAT.

Ma sarà a partire da domani, domenica 27 luglio, che si potrà assistere ad un vero e proprio break dell’estate, con temperature in discesa anche di 10 gradi e maltempo diffuso, spinto da venti di tramontana.

Questa fase di instabilità – dicono i meteorologi – dovrebbe durane almeno fino alla metà della prossima settimana. Le giornate di lunedì, martedì e mercoledì dovrebbero infatti essere ancora caratterizzate da piogge e temporali, inizialmente solo nel nord della regione, per poi estendersi man mano fino al Salento. Nella seconda parte della settimana si assisterà invece ad un ritorno dell’alta pressione, che porterà sole e temperature in risalita, ma senza i picchi roventi che hanno soffocato la Puglia negli ultimi giorni.