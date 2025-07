Mateus Da Silva, una delle punte di diamante del calciomercato biancorosso, arriverà in Puglia nel weekend per poi iniziare a lavorare con i compagni di squadra nel ritiro di Moliterno ma in casa Barletta i giri nel motore sono già alti. I biancorossi hanno iniziato la stagione in sede, torchiati dal preparatore atletico Claudio Capacchione e spinti dall’entusiasmo di una piazza che ha risposto con poco meno di 1000 presenze sugli spalti del Cosimo Puttilli in occasione del raduno. Massimo Pizzulli, tornato sulla panchina biancorossa a otto anni dall’ultima volta, ha ben chiare le prossime priorità in sede di allestimento dell’organico.

Capitolo arrivi: tra i giocatori più attesi dalla piazza in una campagna di rafforzamento che ha portato sin qui a Barletta tra gli altri il portiere Fernandes, i difensori De Luca, Manetta, Di Cillo, Di Jeva e Misefari, i centrocampisti Cancelli, Piarulli e Guadalupi e gli attaccanti Sasanelli e Laringe oltre a Da Silva, c’è Tommaso Fantacci. Attaccante esterno toscano, 28 anni, si è spostato di pochi chilometri dopo l’esperienza da nove reti e cinque assist con la maglia della Fidelis Andria.

Definito anche il programma delle amichevoli a Moliterno, sede dei lavori dal 3 al 13 agosto. Il Barletta sfiderà in provincia di Potenza la squadra locale il 6, il Paternicum il 9 e il Salernum Baronissi il 12 agosto. Nel mezzo sono attese altre novità di mercato, con i fari puntati su almeno un difensore centrale di piede mancino o in grado di giocare sul centro-sinistra. Valutati i profili di Bizzotto del Monopoli, dell’ex Taranto De Santis. Piace Silletti, che al momento non si muove però da Altamura. Manetta, 34 anni e più di 200 presenze tra i pro in carriera, è il faro nel reparto.

