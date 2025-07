Non solo campo, sono giorni caldi in casa Barletta 1922 anche sul fronte societario. Dopo l’accordo raggiunto lo scorso maggio, è arrivato ufficialmente, attraverso un atto in uno studio notarile, il passaggio del 30% delle quote di SSD Barletta agli imprenditori barlettani Vincenzo Bellino, Michele Dibenedetto e Giuseppe Peres.

L’intesa con Marco Arturo Romano (già proprietario del 100% delle quote ora socio di maggioranza ndr), prevede una ripartizione del 70% nelle mani dell’attuale legale rappresentante del club biancorosso e della restante parte al trio imprenditoriale barlettano. Il successo step prevede, entro il prossimo 28 febbraio stando alle bozze rese note, un’ulteriore cessione che consentirà agli ex proprietari dell’Audace Barletta di rilevare il 49% del club di via Vittorio Veneto.

Un Barletta che, intanto, si prepara a piazzare gli ultimi colpi in entrata, come confermato dal presidente Romano a margine dell’inaugurazione del nuovo store: ”Stiamo lavorando per completare la squadra, consapevoli che non vogliamo prendere tanto per prendere. Cercheremo di chiudere due acquisti in settimana, in piena sinergia con il direttore, ma voglio ribadire che non abbiamo alcuna fretta”. La prossima ufficialità dovrebbe portare al nome di Antonio Figliola: tutto fatto per l’ormai ex portiere del Martina, classe 1999, che completerà la batteria portieri con il brasiliano Fernandes e il confermato Massari.

A cura di Giacomo Colaprice