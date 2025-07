Dopo il grave atto vandalico che a giugno ha colpito la spiaggia attrezzata per persone con disabilità sulla litoranea di Ponente, arriva un gesto concreto di riparazione: il gruppo consiliare di Forza Italia di Barletta, insieme agli assessori Spinazzola e Salvemini, ha donato una nuova carrozzina da mare per garantire nuovamente l’accesso al mare a chi ne ha più bisogno. Intanto, dal mese di agosto, entrerà a regime il progetto “Spiaggia inclusiva” promosso dal Comune, con la presenza quotidiana di volontari per supportare le persone con disabilità durante la permanenza in spiaggia.

Il servizio.