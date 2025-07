«Entro la fine del 2025 dovrebbe essere bandita la gara d’appalto per la realizzazione della nuova piastra oncoematologica dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta». Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo a margine di un’audizione in I commissione da lui richiesta per fare il punto della situazione.

«Secondo quanto riportato in commissione dal Rup – spiega Caracciolo – nelle prossime ore sarà sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria dei servizi di progettazione. Da quel momento decorreranno i 90 giorni necessari per redigere il Pfte e, successivamente, si potrà procedere con il bando di gara per l’appalto integrato.

La nuova struttura sorgerà negli spazi esterni al “Dimiccoli” e ne andrà a rafforzare la vocazione oncologica. Ci saranno 16 posti letto di oncologia, 20 di ematologia, 30 poltrone di infusione oncologiche, 12 poltrone di infusione ematologiche, 4 sale per i trapianti (a fronte delle attuali due), 4 ambulatori e 2 ampie sale di attesa. L’opera sarà realizzata interamente grazie ad 8.9 milioni di euro di fondi regionali ex articolo 20.

Nella prima settimana di settembre – conclude Caracciolo – la commissione si riaggiornerà per verificare l’effettivo rispetto del cronoprogramma tracciato».