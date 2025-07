Domani, giovedì 31 luglio, dalle 16 alle 19 a Palazzo San Domenico di Barletta (via Cavour 8) si terrà l’incontro “Barletta e il futuro della città”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat in collaborazione con gli Ordini provinciali degli Architetti e dei Geometri.

L’iniziativa è dedicata all’analisi delle osservazioni e al recepimento degli spunti emersi in relazione alla delibera del Consiglio comunale numero 50 del 10 luglio 2025, con cui è stata adottata la legge regionale 36 del 2023, nuova normativa che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica. La legge regionale, che ha sostituito il precedente “Piano Casa” dichiarato incostituzionale, segna un nuovo corso nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. L’incontro di domani vuole essere un’occasione di confronto tra tecnici e istituzioni per condividere osservazioni utili alla delibera comunale, ma anche per discutere un altro tema strategico per lo sviluppo urbano: la delibera di Consiglio comunale numero 49 del 10 luglio 2025, che riguarda una rettifica interpretativa delle Zone B5 del vigente Piano Regolatore Generale. Un appuntamento importante per tutti i professionisti dell’area tecnica, ma anche per i cittadini interessati allo sviluppo e alla trasformazione urbana della città di Barletta.