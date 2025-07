Sono 1.310 i posti di lavoro a rischio in Puglia dopo l’accordo tra Usa e Unione Europea sui dazi al 15%. Lo si evince da un’analisi di Svimez in rapporto ai volumi di esportazione di ogni singola regione italiana.

In particolare per la Puglia, includendo il settore farmaceutico, si registrerebbe una riduzione del Pil di 80 milioni (-0,1 %) e una diminuzione delle esportazioni per 117 milioni (-13%).