Sono iniziati a Barletta i lavori di un parcheggio auto, dall’estensione di 3610 mq., nell’area deposito Ferrovie dello Stato compresa tra la banchina del 1° binario della Stazione Centrale, via Monfalcone e via Alvisi.

L’intervento, in collaborazione con il Comune, sarà realizzato a cura di F.S. Sistemi Urbani e Ferrovie S.p.A. ed è funzionale al Piano di Sviluppo Parcheggi FS. Costerà circa un milione di euro e sarà ultimato entro l’anno corrente. L’accesso veicolare pedonale in entrata e in uscita avverrà da via Monfalcone.

La nuova struttura, sarà aperta 24 ore su 24 e prevede 96 stalli, di cui 10 dotati di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici ( di cui 8 a ricarica lenta e 2 fast), 3 riservati a persone con ridotta mobilità e 2 alle donne in gravidanza. Sarà anche possibile usufruire di un servizio “KissRide” (breve sosta gratuita)

Commenta così il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito: «Si tratta di una scelta di chiara e importante utilità, già prevista nelle linee di mandato dell’Amministrazione, di cui i cittadini verificheranno presto il valore strategico, considerata la carenza di parcheggi pubblici nella nostra città. Trattandosi di un parcheggio anche intermodale, consentirà di posteggiare la propria auto per proseguire in treno verso la destinazione di riferimento. Le tariffe saranno coerenti con il costo parcheggio comunale e agevoleranno la sosta a lungo termine.

Prevista anche la predisposizione di “Locker InPost” (armadietti automatizzati, con cassetti elettronici, utilizzati per il ritiro e la spedizione di pacchi) e totem informativi a supporto dei servizi digitali. La sicurezza della struttura sarà garantita da un sistema di videosorveglianza dotato di 20 telecamere di controllo (di cui 2 con lettura targhe) e da 28 apparecchi di illuminazione a LED, oltre ad elementi di arredo urbano.

In definitiva, siamo in presenza di un importante progresso in tema di mobilità che comporterà evidenti riflessi positivi, per tutta la città, sul piano della vivibilità urbana e della sostenibilità ambientale anche grazie a un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e isole verdi, dove saranno piantumate essenze mediterranee come pini d’Aleppo e oleandri.

Ringrazio infine l’Amministratore Delegato di F.S. Sistemi Urbani Matteo Colamussi, e tutto lo staff tecnico, per aver voluto riqualificare e valorizzare alcune aree di pertinenza ferroviaria destinandole a parcheggio».