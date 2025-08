Sintesi dell’estate: prorità alla Serie D, categoria riconquistata sul campo nella passata stagione. Priorità assoluta al Barletta. Lo hanno cercato praticamente tutti i top-club della prossima Eccellenza, ma Riccardo Lattanzio ha risposto: “No, grazie”.

Terza stagione in biancorosso per Riccardo Lattanzio, che ha già giocato in Serie D al “Puttilli”. Conosce benissimo Barletta. Conosce benissimo l’entusiasmo dei barlettani per la squadra della città. E per lui, l’entusiasmo del primo giorno di raduno non è una notizia clamorosa.

Fidelis Andria, Venezia, Bisceglie, Bitonto, Team Altamura e Barletta: sono le sei promozioni ottenute in carriera da Riccardo Lattanzio. Che ha avuto tanti allenatori bravi, ma che non è mai stato allenato in precedenza da Massimo Pizzulli. I due, finalmente insieme.

Quindici centri tra campionato e Coppa Italia Dilettanti (dieci più cinque, corredati da dieci assist) per Lattanzio con il Barletta. Proverà ancora in biancorosso a mettere la sua esperienza a disposizione dei più giovani, nonostante una concorrenza che in attacco si preannuncia agguerrita.

Il servizio.